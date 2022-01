Masahiro Sakurai pide a la comunidad de videojuegos que se olviden de él por ahora

El popular juego Super Smash Bros Ultimate finalmente cerró su repertorio de personajes disponibles con 82 luchadores de diferentes franquicias de videojuegos. Tras anunciarse la llegada de Sora, de Kingdom Hearts, al último título de la exitosa franquicia para Nintendo Switch, no se supo mucho más de sus encargados, principalmente de Masahiro Sakurai, director creativo de toda la saga de este crossover.

El portal 4Gamer realizó recientemente una entrevista al reconocido diseñador, en la que dio declaraciones que, inmediatamente, preocuparon a los fans de la gran N, pues todo parece indicar que Sakurai ha visto el momento perfecto para establecer una pausa en lo que respecta a la industria gamer, avisando que, por favor, se olviden de él y sus trabajos por el momento.

Si bien es cierto que aún no habían planes cercanos para un nuevo lanzamiento de SSB, no se descarta que Sakurai participe en algún próximo proyecto. Además, cabe resaltar que esta no es la primera vez que alguien importante en el mundo gaming comunica una noticia similar, pues Hideki Kamiya fue apabullado por varias preguntas sobre la tercera entrega de Bayonetta, a lo que solo atinaba en responder a los fanáticos que no quería saber más del tema.

Lo que más sorprende en este caso es que Sakurai haga este tipo de anuncios durante entrevistas, pues cualquier comunicado o información es usualmente expresada mediante sus redes sociales. 4Gamer también aprovechó para realizar una serie de preguntas en general al diseñador japonés, entre las que destacan la consulta por el videojuego que más le sorprendió en este 2021, indicando que Inscryption fue de los mejores de este año. Asimismo, se dio tiempo para citar al Universo Cinematográfico de Marvel como el contenido más memorable en estos 12 meses.