Spider-Man: Shattered Dimensions, el juego que nos introdujo al multiverso desde las consolas

Mientras los fans de El Hombre Araña esperan con muchas ansias el 15 o 16 de diciembre para acudir a los cines y ver Spider-Man: no way home, es posible que muchos de ellos no sepan que el Spider-verse llegó hace 11 años a las consolas y PC con el videojuego Spider-Man: Shattered Dimensions, uno de los mejores juegos de Spidey.

Así como el Duende Verde, Dr. Octopus, Lizard, Sandman y Electro han aparecido en varios juegos de El Hombre Araña, también hemos tenido la oportunidad de jugar en el rol de Peter Parker, ya sea vistiendo varios trajes de Spider-Man o, incluso, dentro del multiverso.

Todo lo que debes saber sobre Spider-Man: Shattered Dimensions

Mientras que los rumores señalan que en la próxima película de Marvel veremos a Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus papeles de el Hombre Araña, en este videojuego tenemos la oportunidad de jugar con cuatro ‘Spidey’ de universos alternos.

La historia de Spider-Man: Shattered Dimensions inicia con una batalla entre Mysterio y Spider-Man dentro de un museo. El villano logra hacerse con un artefacto antiguo llamado Tabla del Orden y el Caos, pero —durante la pelea— el arácnido logra romper en varios pedazos el objeto causando problemas en distintas realidades del universo de Marvel.

Ello hace que Madame Web pida ayuda a cuatro versiones de Spider-Man para recuperar cada uno de los fragmentos de la tabla y salvar el multiverso. Los elegidos son: el Asombroso Spider-Man, Spider-Man Noir, Spider-Man 2099 y Ultimate Spider-Man simbiotizado.

¿Con qué Spider-Man podemos jugar y quiénes son sus villanos?

Lo increíble de este videojuego es que cada versión del héroe tiene su propia ambientación, historia, villanos y personajes secundarios, aunque la misión es solo una: recuperar los fragmentos de la Tabla del Orden y el Caos.

Universo de Amazing Spiderman

Esta es la versión principal, ya que en su universo es donde la Tabla del Orden y el Caos se rompe. En esta realidad tendremos que enfrentar a Kraven, Hombre de Arena, y Juggernaut, cada uno con sus escenarios. Además, aparecerán Madame Web, nuestra consejera, y Silver Sable.

Universo de Spiderman Noir

Viajamos al pasado, para ser más exactos a los años 30. Con una escenificación en blanco y negro, Spider-Man Noir deberá ser bastante sigiloso para enfrentar a la mafia controlada por Hammerhead, además de el Buitre y el Duende Verde. En este universo también aparecen los Ejecutores.

Universo de Spiderman 2099

Este universo le pertenece a Spider-Man 2099, un New York futurista donde tendremos como villanos a Hobgoblin, Esporpión y la Doctora Octopus, de la primera división en la sombra de Alchemax.

Universo de Ultimate Spiderman

El Spider-Man con el simbionte deberá enfrentar a Electro, Deadpool y Carnage para arrebatarles el fragmento de la Tabla del Orden y el Caos. Además, también están S.H.I.E.L.D, Spider-Slayer y Spider Ham.

¿Cuándo se lanzó y en qué consolas está disponible Spider-Man: Shattered Dimensions?

Este videojuego fue desarrollado por Beenox, estudio que en 2019 lanzó el remake Crash Team Racing Nitro-Fueled. Spider-Man: Shattered Dimensions se lanzó en 2010 para las consolas Xbox 360, PS3, Nintendo Wii y PC, además de una versión para la Nintendo DS.