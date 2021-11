¿Cómo tener los mejores juegos de The King of Fighters en tu smartphone o tablet?

Al igual que Street Fighter, la saga de juegos de pelea The King of Fighters tiene millones de jugadores en todo el mundo. Aunque esta franquicia posee varios títulos a lo largo de su historia, existen algunos que son los preferidos de los fanáticos, al punto de que SNK (la desarrolladora) decidió sacar una versión oficial para los dispositivos móviles, es decir, para teléfonos y tablets. ¿Te interesa probarlos?

The King of Fighters 97, The King of Fighters 98 y The King of Fighters 2012 son los juegos más queridos de esta franquicia y los tres están disponibles en Play Store, la tienda de aplicaciones de Android. Sin embargo, antes de que te apresures en descargarlos, debes saber que son títulos son de paga; es decir, para disfrutarlos tendrás que invertir una suma de dinero (S/ 10.90 cada uno).

¿Cuáles son los beneficios de estas versiones oficiales?

En internet existen muchos ROMS de juegos clásicos de Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, entre otras consolas. No es recomendable bajar estas versiones, ya que no son oficiales y podrían incluir algún malware que termine infectando tu equipo. Lo ideal es que lo compres, ya que además de tenerlo sin la molesta publicidad, podrás tener otros beneficios cómo:

- Poder instalarlo en una cantidad ilimitada de teléfonos o tablets, siempre y cuando tengan tu cuenta de Gmail.

- Si decides cambiar de teléfono, por pérdida, robo o porque quieres uno mejor, los juegos comprados estarán liberados, es decir, no tendrás que pagarlos otra vez.

- Recibirás actualizaciones constantes que reparen bugs o que añadan mejoras, lo que las versiones piratas no tienen.

¿Cómo descargar The King of Fighters en tu Android?

Aunque los tres juegos son de paga, The King of Fighters 2012 tiene una versión gratuita que podrás instalar sin problemas en tu dispositivo móvil. El problema es que tendrás que soportar la publicidad que aparecerá constantemente. Aquí los links de descarga.

The King of Fighters 97

The King of Fighters 98

The King of Fighters 2012

The King of Fighters 2012 (versión gratis)