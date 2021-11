Nintendo admite que se encuentra trabajando en la sucesora de la Nintendo Switch

A diferencia de su antecesora, la Nintendo Switch se ha convertido en una de las consolas más exitosas del mercado, ya que ha logrado vender más de 92.87 millones de unidades en todo el mundo. Por ese motivo, no sorprende que la compañía japonesa ya esté trabajando en su sucesora, que llegará en los próximos años.

Según detalla Vandal, durante una presentación para sus accionistas, los ejecutivos de Nintendo no solo brindaron resultados financieros, sino también aseguraron que la compañía ya tiene planes para la sucesora de su consola híbrida, algo que habían negado en meses anteriores.

De acuerdo a la publicación, la gran N está consciente de que la Nintendo Switch ya está en la mitad de su ciclo de vida. Asimismo, indicaron que el modelo OLED (que fue lanzado hace algunos meses) no es la versión Pro de la que tanto se hablaba, sino que solo fue hecha para impulsar las ventas.

Durante la reunión, también se hablaron de los nuevos videojuegos que estarían por llegar a la videoconsola. Nos referimos a The Legend of Zelda: breath of the Wild 2 y Bayonetta 3, con los que esperan seguir manteniendo el ritmo de ventas.

Vale recordar que la Nintendo Switch original llegó al mercado en marzo de 2017. Tuvieron que pasar más de dos años (septiembre de 2019) para que la desarrolladora de videojuegos presente el modelo Lite que es una versión portátil de su consola.

Finalmente, en octubre de 2021, la compañía asiática presentó Nintendo Switch OLED, una consola que, además de la pantalla, mejora el almacenamiento (de 32 a 64 GB), así como un puerto ethernet al dock para mejorar la calidad de conexión.