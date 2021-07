PlayStation: conoce los juegos gratis de agosto para PS4 y PS5

Una nueva tanda de juegos gratis llega para los usuarios de PS4 y PS5. Se tratan de los ‘prestaditos’ de PlayStation Plus, aquellos videojuegos que se podrán descargar y disfrutar sin costo alguno en las consolas mencionadas a partir de agosto del presente año.

Desde su blog oficial, la compañía nipona anuncia que los jugadores de PS4 y PS5 con una membresía activa al servicio PlayStation Plus podrán descargar gratis Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 y Hunter’s Arena Legends, este último disponible en ambas plataformas.

Según detalla la empresa, los videojuegos mencionados podrán ser obtenidos desde la PlayStation Store del 3 de agosto al 6 de setiembre. Eso sí, para acceder a ellos se necesitará tener una membresía en PlayStaiton Plus porque, de lo contrario, no podrán disfrutar de la promoción.

Si logras conseguir Plants. vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 y Hunter’s Arena Legends y tu suscripción al servicio culmina días después, ya no podrás jugarlos.

De tal manera que te verás obligado a renovar tu membresía en PS Plus para gozar de estos y todos los títulos que hayas conseguido por esta vía, como los del mes de julio: A Plague Tale Innocence, Call of Duty Black Ops 4 y WWE 2K Battlegrounds, los cuales se podrán obtener hasta el 2 de agosto de 2021.

Hunter’s Arena

Este videojuego fue presentado en el State of Play a inicios de julio. Hunter’s Arena está inspirado en el battle royale donde 30 jugadores se enfrentan entre sí en magníficos escenarios. Aquí te dejamos el tráiler.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

La saga de Plantas vs Zombies se renueva con un shooter bastante divertido. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville es un videojuego online en el que podrás acceder a 20 clases completamente personalizables para épicas batallas en equipos. A continuación mira el tráiler.

Tennis World Tour 2

Si eres fanático de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, Tennis World Tour 2 es el juego que tanto esperabas. Controla a los tenistas más ranqueados de este increíble deporte para campeonar en los torneos de la élite. Aquí el tráiler.