The King of Fighters anuncia un evento de colaboración con Dead or Alive

Los creadores de The King of Fighter All Star, uno de los juegos para dispositivos móviles iOS y Android más populares de la actualidad, anunciaron un evento que tomó por sorpresa a muchos: una colaboración con la saga Dead or Alive.

Desde la web oficial de Netmarble, se hace oficial The King of Fighter All Star x Dead or Alive , un evento en el que los personajes de ambas franquicias se enfrentarán en épicas peleas a partir del próximo 29 de julio.

El estudio confirmó que Honoka, Marie Rose, Kasumi y Nyotengu se unirán al roster de peleadores del videojuego inspirado en la franquicia de SNK. Para participar de esta colaboración, los jugadores tendrán que completar un preregistro, y al hacerlo obtendrán de regalo 3.000 rubíes para comprar skins o luchadores.

Asimismo, la compañía destacó que Hanoka y Marie Rose, dos de las peleadoras más famosas de Dead or Alive 6, estarán disponibles de manera gratuita, mientras que Kasumi y Nyotengu tendrán que ser desbloqueadas, así como sus atuendos alternativos.

Pese a que se trata de una colaboración muy importante en el género de juegos de pelea, esta no es la primera vez que The King of Fighter All Star organiza un evento con otras franquicias para que los fans puedan tener a todos sus personajes favoritos en un mismo lugar.

En su momento, ya tuvo crossovers fantásticos que van desde la saga de TEKKEN y Samurai Shodown hasta el debut de los luchadores de la WWE, por lo que existe mucha expectativa por parte de los fans con esta nueva colaboración.