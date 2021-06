Space Jam tendrá un juego gratuito que será exclusivo para usuarios de Xbox

Faltan pocas semanas para el estreno de Space Jam 2, la nueva película protagonizada por LeBron James, y Microsoft acaba de anunciar que este esperado filme tendrá un videojuego que será gratuito y exclusivo de Xbox.

Según detalla Bolavip, esta entrega llevará el nombre de Space Jam: A New Legacy The Game y estará disponible desde el próximo 15 de julio en tres consolas de la marca: Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S.

En su canal oficial de YouTube, la compañía publicó un tráiler que muestra el gameplay. Se trata de un juego al estilo Beat ‘em up (Yo contra el barrio) que permitirá luchar contra unos malvados extraterrestres.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 28.000 reproducciones en la plataforma, los jugadores podrán elegir como protagonistas a LeBron James y también a Bugs y Lola Bunny de los Looney Tunes.

Aunque el lanzamiento oficial de Space Jam: A New Legacy The Game se llevará a cabo el próximo 15 de julio, aquellos usuarios que se suscribieron a Xbox Game Pass Ultimate podrán probarlo desde el 1 de julio.

Un homenaje a los juegos retro

Si eres fan de los videojuegos clásicos de 16 bits, seguro habrás notado que esta entrega mantiene ese estilo que nos hace recordar mucho a los beat ‘em up de esa época como Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time o Final Fight.

Por el momento, se desconoce si el juego de Space Jam seguirá actualizándose y recibiendo novedades, luego de que pase el ‘hype’ por la película o será olvidado, como suele suceder con este tipo de títulos.