Sony Interactive Entertainment, la compañía responsable de todo el contenido exclusivo que las plataformas PlayStation (PS4, PS5) reciben, ha logrado un significativo éxito desde que se animó a publicar algunos de sus títulos en la PC. En medio de esto, el jefe de esta división fue consultado sobre los planes a futuro con dicha estrategia, y lo que hizo fue ponerle paños fríos al asunto.

A principios de 2021, Jim Ryan, presidente de PlayStation a nivel mundial, confesó que Sony lanzaría una “lista completa” de juegos de PlayStation en PC. No tuvimos que esperar mucho para ver esa promesa cumplida: títulos como Horizon Zero Dawn y Days Gone se estrenaron en Steam y generaron fuertes ventas. Además, se rumoreó la llegada de Uncharted 4 en un futuro.

Ahora, en medio de una sesión de preguntas y respuestas hecha en el blog oficial de PlayStation, Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, indicó que jugar lo último en exclusivos de la compañía solo será posible a través de una consola, en este caso, una PS5.

“Aún estamos en las primeras etapas de nuestra planificación para PC. Y Horizon Zero Dawn ha tenido mucho éxito. Creo que demuestra que los jugadores ajenos al ecosistema de PlayStation tienen ganas de experimentar la increíble cartera de juegos que los fans de PlayStation han disfrutado durante años”, reveló el director.

Esta estrategia puede considerarse algo riesgosa para los intereses de hardware en la compañía. Después de todo, la PS5 (y otras plataformas) tiene una fuerte ventaja en su catálogo de exclusivos, por lo que resulta lógico que Sony quiera preservar ese aspecto como punto de atracción para sus consolas.

Por el momento, siguen sin confirmarse más títulos de PlayStation para la PC, y todo parece indicar que los lanzamientos tomarán lugar cuando el interés inicial se haya reducido lo suficiente. Un relanzamiento y la pérdida de exclusividad podría significar una estrategia para alzar las ventas.