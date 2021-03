Game Boy Advance cumplió 20 años: ¿cuáles fueron sus mejores juegos?

El 21 de marzo de 2001, Nintendo comenzó a vender la Game Boy Advance en Japón. Esta consola portátil fue un éxito en ventas y se volvió la favorita de millones de niños, debido a que contaba con una gran colección de juegos.

A diferencia de sus predecesoras (Game Boy y Game Boy Color), esta mini consola lanzada hace dos décadas contaba con un procesador de 32 bits y una pantalla de 2.9 pulgadas (resolución 240 x 160 pixeles).

Desde su lanzamiento hasta el 2010 (cuando Nintendo dejó de fabricarla) la compañía japonesa llegó a vender unas 81,51 millones de unidades de GBA, unas cifras más altas que la PSVita de Sony.

¿Cuáles fueron sus juegos más populares?

Esta consola portátil poseía un amplio catálogo de juegos de diferentes franquicias de Nintendo como Super Mario Bros, Pokémon, The Legend of Zelda, Metroid, Castlevania. Aquí una lista de los 15 más vendidos:

1. Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro: 16,22 millones.

2. Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja: 12 millones.

3. Pokémon Edición Esmeralda: 7,06 millones.

4. Mario Kart: Super Circuit: 5,91 millones.

5. Super Mario World: Super Mario Advance 2: 5,69 millones.

6. Super Mario Advance: 5,57 millones.

7. Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3: 5,43 millones.

8. Namco Museum: 2,96 millones.

9. Pac-Man Collection: 2,94 millones.

10. Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3: 2,83 millones.

11. The Legend of Zelda: A Link to the Past: 2,82 millones.

12. Pokémon Mundo Misterioso: Equipo de Rescate Rojo: 2,36 millones.

13. NES Classics Series: Super Mario Bros.: 2,27 millones.

14. Wario Land 4: 2,2 millones.

15. Mario & Luigi: Superstar Saga: 2,15 millones.