Death Stranding y otros juegos de Steam corren en Xbox desde Microsoft Edge

Desde hace algunos días, Microsoft viene efectuando pruebas Alpha de su navegador Microsoft Edge en las consolas Xbox. Esto ha sido aprovechado por algunos gamers que han intentado realizar distintos experimentos que, por ahora, han dado frutos, pues uno de ellos logró disfrutar de juegos de Steam en la máquina.

Con la presencia de Microsoft Edge en las consolas de Xbox, los gamers se han dado cuenta que tienen un panorama más amplio para disfrutar de videojuegos de otras compañías. Por ejemplo, algunos se percataron que a través del navegador pueden ejecutar Google Stadia.

Posiblemente esto despierte más tu curiosidad y te preguntes ¿cómo pueden hacer esto? Lo que sucede es que los que han logrado hacer estos experimentos aseguran que Edge Chromium tiene soporte para estas plataformas, así como para Nvidia GeForce Now, otro servicio de streaming de videojuegos que tiene una integración con la tienda de Valve, Steam.

Es gracias a las mejoras que ha recibido el navegador, que los usuarios pueden ingresar y correr varias aplicaciones, entre las que sobresalen plataformas de servicios de streaming y comunicación.

Según apunta Level Up, portal de videojuegos, un youtuber hizo sus propias pruebas con Geforce Now y, para su agrado, descubrió que puede ejecutar el servicio desde Edge Chromium para stremear juegos de Steam desde la consola.

Es así como ha logrado jugar títulos como Death Stranding, videojuego de Hideo Kojima que se estrenó inicialmente para PlayStation 4 y meses después debutó como un juego de PC en la tienda online de Valve.

Además, también logró correr Shadow of the Tomb Raider y la edición de Cyberpunk 2077 con Ray Tracing, pero eso no es todo. GeForce Now también es capaz de transmitir juegos desde la Epic Games Store desde el navegador para las consolas Xbox.

A diferencia de Steadia, el servicio de Nvidia permite a los usuarios transmitir los juegos compatibles que se encuentren en sus cuentas de Steam. Esto es mostrado por el youtuber Joe Chip donde nos muestra cómo funciona.

Antes de ver el video, es importante mencionar que el youtuber también intentó con otros juegos de PlayStation que están para PC como Horizon Zero Dawn o Detroit: Become Human, pero estos no se pueden jugar.