BAFTA Game Awards 2021: revelan lista de todos los nominados al Mejor juego

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión acaba de publicar una lista de todos los videojuegos que han sido nominados a los premios BAFTA Game Awards 2021 que se realizarán el 25 de marzo.

Según detalla LevelUp, habrá un total de 18 categorías. No solo se condecorará al mejor juego, sino también a aquellos que destaquen en narrativa, música, animación, actuación, logros técnicos, entre otros.

Todo parece indicar que The Last of Us: Part II, el popular videojuego desarrollado por Naughty Dog, será el ganador de los BAFTA Game Awards 2021, ya que ha sido nominado en 13 categorías.

Esta entrega dirigida por Neil Druckmann arrasó en The Games Awards 2020 (los Premios Óscar de los videojuegos), donde obtuvo siete galardones, incluido el premio al Mejor juego del año.

Además de The Last of Us: Part II, han sido nominados al Mejor juego otros títulos como Animal Crossing: New Horizons, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life: Alyx y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Lista completa de nominados a los premios BAFTA Game Awards 2021:

1. Mejor juego

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us: Part II.

2. Mérito artístico

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us: Part II.

3. Mérito en audio

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us: Part II.

4. Juego británico

Dreams

F1 2020

Fall Guys

Röki

Sackboy: A Big Adventure

The Last Campfire.

5. Juego más allá del entretenimiento

Animal Crossing: New Horizons

Before I Forget

Dreams

Spiritfarer

Tell Me Why

The Last of Us: Part II.

6. Juego en evolución

Destiny 2: Beyond Light

Dreams

Fall Guys

Fortnite

No Man’s Sky

Sea of Thieves.

7. Juego multijugador

Animal Crossing: New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy: A Big Adventure

VALORANT.

8. Juego familiar

Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy: A Big Adventure.

9. Juego debut

Airborne Kingdom

Call of the Sea

Carrion

Factorio

Röki

The Falconeer.

10. Diseño de juego

Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us: Part II.

11. Innovación técnica

Demon’s Souls

DOOM Eternal

Dreams

Flight Simulator

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us: Part II.

12. Animación

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer

The Last of Us: Part II.

13. Música

Ghost of Tsushima

Hades

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us: Part II.

14. Narrativa

Assassin’s Creed: Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

15. IP original

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer.

16. Interpretación en papel principal

Ashley Johnson, Ellie (The Last of Us: Part II)

Cherami Leigh, V mujer (Cyberpunk 2077)

Cody Christian, Cloud Strife (Final Fantasy VII Remake)

Daisuke Tsuji, Jin Sakai (Ghost of Tsushima)

Laura Bailey, Abby (The Last of Us: Part II)

Nadji Jeter, Miles Morales (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales).

17. Interpretación en papel secundario

Carla Tassara, Judy Alvarez (Cyberpunk 2077)

Jeffrey Pierce, Tommy (The Last of Us: Part II)

Logan Cunningham, Hades, Aquiles, Poseidón, Asterión, Caronte y narrador (Hades)

Patrick Gallagher, Khotun Khan (Ghost of Tsushima)

Shannon Woodward, Dina ( The Last of Us: Part II )

Troy Baker, Joel (The Last of Us: Part II).

18. Juego del año (escogido por el público)