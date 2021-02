Fall Guys: Cuphead y Mugman llegarán al videojuego como skins

Fall Guys confirmó hace unos días su lanzamiento en Nintendo Switch y las consolas de Xbox, pero esa no era la única sorpresa que guardaba Mediatonic, pues el estudio acaba de anunciar un evento de colaboración entre su juego y Cuphead.

Mediatonic reveló los detalles del evento de Fall Guy x Cuphead desde su cuenta oficial en Twitter, donde mostró a los fans cómo lucirán las skins de Cuphead y Mugman, además de su precio y, por supuesto, cuándo podrás conseguir los atuendos.

Según menciona el estudio, el atuendo de Cuphead estará disponible a partir del próximo miércoles, 24 de febrero, junto a un gesto, mientras que el aspecto de Mugman tardará unos días en aparecer en la tienda, ya que se lanzará el sábado 27 de febrero.

Las dos skins están conformadas por una parte superior y otra inferior, las cuales se venderán por separado al precio de 5 coronas en la tienda de Fall Guys; es decir, que si quieres tener cualquiera de los dos atuendos tendrás que gastar 10 coronas.

Fall Guys x Cuphead

Por otro lado, el emote de Cuphead también se venderá en la tienda de Fall Guys y si lo quieres tener deberás gastar cinco coronas. No obstante, aún se desconoce si Mediatonic guarda más sorpresas acerca de esta colaboración con el famoso indie de SudioMDHR.

Aparentemente, este no sería el único evento que tendría en mente Mediatonic, ya que hace unos días se descubrió en los códigos de su popular juego datos donde se mencionaban a Fortnite y Among Us, por lo que se espera que los personajes de ambos títulos también puedan llegar al famoso Battle Royale, aunque, de momento, el estudio no se ha pronunciado al respecto.