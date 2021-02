Star Wars: Electronic Arts revela cuánto ganó con juegos de la franquicia

Electronic Arts, una de las compañías más grandes, conocidas y llenas de controversia en toda la industria de los videojuegos, cerrará una de sus etapas más importantes en unos meses al concluir su contrato con Disney, el cual le permitía ser el único estudio con autorización para crear títulos de Star Wars. Al parecer, este acuerdo ha sido también uno de los más rentables de su historia, según el informe recién publicado.

La unión entre EA y Disney se cerró en 2013. Desde entonces, la compañía ha publicado una gran cantidad de producciones inspiradas en la franquicia, pero lo cierto es que ya mantenía una cercanía con la misma desde años atrás, cuando todo estaba a cargo de la extinta Lucas Arts.

Aún se esperan noticias sobre los últimos proyectos con Star Wars que tiene pendiente la compañía antes del vencimiento del contrato en 2022. Por esto, diversos analistas aprovecharon para consultar a Andrew Wilson, CEO de la empresa, sobre lo que se viene.

Esto se llevó a cabo durante el informe de resultados del Q3 2021 de EA, con Wilson a la cabeza. El ejecutivo, lejos de adelantar grandes detalles, se animó a compartir qué tan bien le fue a la compañía con la saga.

“Si miras nuestra historia con Star Wars, hemos tenido una relación larga y muy rentable. Primero con LucarArts y luego con Lucasfilm como parte de Disney”, apuntó el CEO.

Algunas de las grandes franquicias que creó la firma con la saga en la era pre-Disney incluyen: Star Wars Knights of the Old Republic, Star Wars Battlefront (ahora llamado Classic) y demás. Sin embargo, lo que ganaron con estas no se compara a lo cosechado tras el acuerdo con la compañía de Mickey Mouse.

Galaxy of Heroes, un RPG para smartphones lanzado en 2015, es el proyecto más rentable hasta la fecha. Ha generado, gracias a microtransacciones, un tercio de todos los ingresos por juegos de Star Wars para la empresa.

“Eso representa más de 3.000 millones de reservas netas hasta la fecha y 52 millones de juegos vendidos”, resaltó Wilson. “Además, Galaxy of Heroes es una franquicia de 1.000 millones de dólares. Como hemos establecido la parte más solida de esa saga, pueden esperar que continuemos invirtiendo en ella, así como en algunas nuevas experiencias en todas las plataformas para el futuro”, concluyó.

En total, los juegos hechos por EA han generado 3.000 millones de dólares, lo que equivale a tres cuartas partes de lo que Disney pagó para comprar la franquicia en 2012.