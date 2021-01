Nintendo hace borrar videos de youtuber que hackeó la Game & Watch

Nintendo ya es bastante conocida por tomar acción inmediata cada vez que detecta amenazas a su propiedad intelectual, pero muchas veces, dichas acciones son cuestionadas por limitar, de alguna manera, lo que los propios usuarios pueden hacer y mostrar con los productos que han adquirido con su propio dinero.

Un reciente caso volvió a abrir la polémica. Se trata del youtuber stacksmashing, quien, desde el lanzamiento de la consola Game & Watch: Super Mario Bros, subió distintos videos mostrando cómo pudo hackear el sistema y correr otros títulos como Doom, The Legend of Zelda y Pokémon.

Stacksmashing solo explicó a grandes rasgos cómo logró hackear la consola, pero no proveyó ningún tipo de tutorial, pues sus videos solo estaban enfocados a “hacer el hacking más accesible”, según señala en su Twitter.

Mensaje que stacksmashing recibió de YouTube, donde se confirma que la queja fue hecha directamente por Nintendo. Foto: Twitter/ghidraninja

En dicha red social, el youtuber también aclaró que el reclamo había llegado por pate de la misma Nintendo y no por el sistema de copyright de YouTube. En la imagen compartida se señala: “esta no es una queja por derechos de autor y no afecta el estado de tu cuenta”.

Los comentarios de la comunidad no se hicieron esperar y muchos han vuelto a poner en tela de juicio las prácticas de Nintendo. Un usuario incluso recomendó llevar el tema a las cortes, al asegurar que le ocurrió lo mismo y ganó el juicio.

Otros recordaron un caso similar ocurrido en los 90. “El problema no es el aparato, pues esta pertenece al usuario después de la compra. Revisa el caso de Sega con Accolade, una empresa que tomaba consolas Genesis y fabricaba sus propios kits de desarrollo. La corte falló en favor de esta última”, señaló @coupedeezy.