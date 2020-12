Among Us también se puede jugar en una Nintendo Wii

Among Us es un videojuego que se estrenó en 2018 para dispositivos móviles iPhone y Android. Luego, hizo su debut en las computadoras. Sin embargo, estas no son las únicas plataformas donde se puede disfrutar de este, ya que también está disponible en Nintendo Switch y pronto en las máquinas de Xbox. Aunque ya hay alguien que lo juega desde una Nintendo Wii.

El videojuego creado por InnerSloth goza de una fama impresionante, pues el pasado 10 de diciembre ganó en las categorías a mejor multijugador y mejor juego para móviles, además de haber alcanzado el récord de ser el título con más de 500 millones de usuarios activos en noviembre de 2020.

Sin embargo, las sorpresas no terminan ahí. BurritoSOFTWARE, un usuario de Reddit, subió al foro un video donde se le ve disfrutando de una partida de Among Us desde una Nintendo Wii, consola que se puso a la venta en todo el mundo en 2006.

El video no pasó desapercibido por los gamers, pues quedaron sorprendidos al enterarse que la Nintendo Wii es capaz de correr el juego de InnerSloth, aunque su rendimiento no es el que muchos esperan que sea.

En el video se aprecia que el jugador creó una partida en solitario donde era un tripulante, personaje que es manipulado con el Wiimote, control de la Nintendo Wii, que cumple la función del mando de una computadora.

El hecho de que Among Us haya sido lanzado en 2018 hacía pensar que podía correr en otras consolas, aunque no tan viejas. Si bien, de cierta manera, lo logra la Nintendo Wii, no cabe duda que es mejor jugarlo desde una PC, smartphone, tablet o Nintendo Switch. Aquí te dejamos el video del gamer.