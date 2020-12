Fortnite: ¿cómo jugar el popular battle royale en una PC de bajos recursos?

Hace algunos días, los desarrolladores de Fortnite decidieron lanzar una opción que permitirá que más jugadores puedan disfrutar del popular battle royale, no importa que posean una PC de bajos recursos. ¿Qué debes hacer?

A través de su página web, Epic Games resaltó que los requisitos mínimos son tener una tarjeta gráfica Intel HD 4000, un procesador Core i3-3225 3.3 GHz, 4 GB de RAM y el sistema operativo Windows 7 de 64 bits.

De acuerdo a la publicación, cumplir con los requisitos mínimos no basta para jugar Fortnite en una PC de bajos recursos, ya que también es recomendable reducir los ajustes de los gráficos. ¿Cómo se hace?

Según Alfabetajuega, un portal especializado en videojuegos, deberás ingresar a los ajustes del battle royale y cambiar las siguientes características del juego. De esta forma, irá más fluido:

1. Distancia de visión: cercana.

2. Textura en alta resolución: desactivada.

3. Posprocesado: desactivado.

4. Desenfoque de Movimiento: desactivado.

5.. Sincronización vertical: desactivado.

6. Antialiasing: desactivado.

7. Efectos: bajo.

8. Modo de renderizado: rendimiento alfa.

Si luego de hacer las modificaciones, notas que Fortnite te sigue corriendo a malos FPS (Frames por segundo), lo mejor será revisar tu computadora, ya que quizás haya un programa trabajando en segundo plano que está consumiendo el procesador o la memoria RAM.

Nuevas skins

Kratos no ha sido el único personaje que llegó al juego creado por Epic Games, ya que también se añadieron los trajes (skins) del protagonista de The Mandalorian, así como Daryl y Michonne de la serie The Walking Dead.