Crash Bandicoot 4 muestra curiosa imagen si completas el juego al 106%

Los juegos de Crash Bandicoot están llenos de secretos y la cuarta entrega no iba a ser la excepción, ya que si consigues completar el juego al 106% podrás apreciar una curiosa imagen que ha provocado todo tipo de reacciones en los fanáticos.

Según detalla Masgamers, un portal especializado en videojuegos, el autor del descubrimiento es un usuario llamado Kevin Eggnogaragan, quien usó su cuenta de Twitter para publicar un video que se viralizó en las redes sociales.

Si eres fanático de Crash Bandicoot, seguro sabrás que el juego no termina al pasarlo una vez, tampoco por completarlo al 100%, ya que hay niveles o premios extras que te harán superar dicha cifra.

Resulta que en It’s About Time, la cuarta entrega del querido marsupial, se nos muestra los logos de todos los juegos de la franquicia. Sin embargo, al completar el 106% aparecerá un diseño adicional.

Como podrás apreciar en las imágenes, luego del logo de Crash Bandicoot vemos, por unos breves segundos, un extraño logo que muestra una fruta Wompa rodeada de los colores azul y naranja.

Después del descubrimiento, los fans de esta franquicia han empezado a elaborar teorías, como que sería una pista de la quinta entrega, un futuro DLC o un spin-off. ¿Qué piensas que sea? Aquí te dejamos el video.

Desarrollado por Toys for Bob, Crash Bandicoot 4: It’s About Time es la cuarta entrega canónica de esta saga, es decir, sigue los acontecimientos de la trilogía original de PS1. Actualmente, está disponible para PlayStation 4 y Xbox One.