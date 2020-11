Among Us muestra por fin su nuevo mapa y un traje jamás visto

Los fans de Among Us en redes sociales como Twitter han quedado más que sorprendidos, luego de que InnerSloth activara la cuenta oficial de su videojuego en la plataforma del pájaro azul. Además, ha brindado los primeros detalles del cuarto mapa y un traje nunca antes visto.

A pesar de que Among Us fue lanzado hace dos años, este divertido videojuego acaba de ser nominado a la ceremonia de premiación The Game Awards 2020, en las categorías de Mejor juego móvil y Mejor juego multijugador.

¿Recuerdas que InnerSloth realizó algunos cambios en su videojuego? Bueno, en una publicación que hizo el estudio desde la plataforma de Steam, los creativos mencionaban que se encontraban trabajando en un nuevo mapa y sería más grande que Polus.

Este escenario que llegará a Among Us traerá nuevas tareas y, al igual que casi todo el contenido del videojuego, los fans podrán descargarlo completamente gratis en iPhone, Android y PC, pero eso no es todo.

Con el anuncio de la inauguración de la cuenta de Twitter de Among Us, los creativos también compartieron la primer imagen de este nuevo mapa, en la que se aprecia una inmensa cabina de control.

En ella vemos monitores pequeños en la parte inferior y una de ellas muestra una antena con un símbolo de Wi-Fi. Además, en medio, vemos un ducto de ventilación que podría ser utilizado por el impostor para que los tripulantes no lo descubran.

Otra de las sorpresas que trae es que InnerSloth también añadiría nuevos trajes. Todo eso debido a que en la fotografía del nuevo mapa de Among Us aparece un astronauta con un inmenso sombrero y mostacho color rojo, quien va acompañado de un policía.

Lo mejor de todo esto es que los fans no tendrán que esperar mucho para poder jugar con sus amigos en este escenario, ya que los creadores lo presentarán oficialmente el 10 de diciembre durante la transmisión de The Game Awards 2020.