PS4, Xbox One y PC: los juegos gratis que puedes disfrutar por Halloween este fin de semana

La celebración de Halloween 2020 será completamente distinta al de años anteriores por la pandemia del coronavirus, pero no por ello debe ser aburrida. Si estás buscando juegos gratis con los que entretenerte, aquí te mostramos una lista de títulos que podrás descargar sin costo alguno en tu PS4, Xbox One y PC para disfrutar hasta el 1 de noviembre.

Recuerda que la mayoría de juegos gratis en esta lista son temporales, por lo que una vez terminado el plazo ya no podrás jugarlos. Aunque puedes aprovechar las promociones en las distintas tiendas online para adquirirlos y tenerlos en tu biblioteca digital para las plataformas mencionadas arriba.

Los juegos gratis para PS4

Todos los usuarios de PS4 verán en la PlayStation Store la etiqueta de juegos gratis en los siguientes títulos:

- Dead by Daylight (hasta el 1 de noviembre)

- Vampyr (juego gratis con PlayStation Plus hasta el 1 de noviembre)

- Need for Speed Payback (juego gratis con PlayStation Plus hasta el 1 de noviembre)

Los juegos gratis para Xbox One

Los fans de Xbox One suscritos a Xbox Live Gold tienen una lista interesante de juegos gratis que podrán disfrutar este fin de semana.

- Maid of Sker

- Slayaway Camp: Butcher’s Cut (hasta el 31 de octubre)

- Aragami: Shadow Edition (hasta el 1 de noviembre)

- Full Spectrum Warrior (a partir de 1 de noviembre)

Los juegos gratis de Free Play Days de Xbox

- Jump Force

- Playerunknown’s Battlegrounds

- Dead by Daylight

Los juegos gratis para PC

Los juegos gratis de PC llegan gratis a Epic Games Store y en esta oportunidad es para celebrar Halloween.

- Blair Witch

- Ghostbusters: The Video Game