Rocket League celebrará el cumpleaños de Pelé, uno de los mejores jugadores de fútbol

Rocket League da inicio a uno de los eventos más esperados por todos los fanáticos del deporte rey. El famoso videojuego de fútbol con autos celebra por adelantado el cumpleaños de Edson Arantes do Nascimento, el mítico Pelé.

La leyenda del fútbol y tres veces campeón mundial cumplirá 80 años el próximo 23 de octubre. Por ello, Psyonix, creador de Rocket League, decide celebrarlo desde su videojuego con un evento que estará activo durante el 17 y 18 de octubre y que traerá muchos objetos y un nuevo modo de juego.

El anuncio llega desde la web oficial del juego, donde revelan que durante el fin de semana se pondrán a la venta las 'Ruedas Pelé’ y la Calcomanía de Pelé para el auto Octane en la tienda de objetos del título.

Asimismo, los jugadores podrán obtener completamente gratis el letrero de jugador Pelé en la misma tienda de Rocket League. A su vez, durante los dos días del evento, la inmensa comunidad podrá participar del #TopPeléChallenge, una competencia donde los gamers deberán grabar sus mejores jugadas y subirlas a Facebook o Twitter con una etiqueta a la cuenta oficial de Rocket League y el hashtag mencionado.

Psyonix elegirá a los 10 mejores videos para que sean transmitidos como parte del segmento Top Pelé durante la Major regional de América Latina de Rocket League Championship Series (RLS) X, que se llevará a cabo el 23 de octubre.

Recuerda que Rocket League ya es un videojuego free to play que puedes disfrutar desde PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Epic Games Store. En el caso de las consolas mencionadas, no se necesita de Xbox Live GOLD, PlayStation Plus o Nintendo Switch Online para jugar partidas online con tus amigos.

