Bomberman: ¿es cierto que en España se le conoce como ‘Don Pepe y los globos'? [VIDEO]

Desde hace mucho tiempo, en las redes sociales como Facebook y Twitter comenzó a circular el rumor de que en España decidieron traducir el videojuego Bomberman como ‘Don Pepe y los globos’, lo que hizo reír a miles de gamers, sobre todo en Latinoamérica. ¿Es cierto? Te lo diremos.

Los debates entre españoles y latinoamericanos sobre qué doblaje es mejor suelen ser muy acalorados, ya que en ambas regiones se hicieron traducciones bastante graciosas. En el país europeo, por ejemplo, al Kamehameha se lo conoce como ‘Onda vital'.

Otro ejemplo muy popular es el nombre que recibió la saga ‘Fast and the Furious’ que en España fue llamada ‘A todo gas'. Latinoamérica no se queda atrás, ya que también hizo traducciones curiosas: Wolverine fue llamado ‘Aguja dinámica’ en una caricatura y ‘Glotón’ en la película de Bryan Singer.

En medio de esa pelea entre los fans del doblaje ibérico y latino empezaron a salir memes que se burlaban de la traducción que tuvo Bomberman en España. Dichas imágenes aseguraban que el juego se llamaba ‘Don Pepe y los globos’, incluso en YouTube hay muchos ‘gameplays’.

Aunque muchos creyeron en estos memes, lo cierto es que son totalmente falsos. El canal de YouTube ‘patrick11286′ decidió aclarar la situación sobre el doblaje de Bomberman. esperando que se ponga fin a este falso rumor que circula en redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo?

Como podrás apreciar en el video, Bomberman si tuvo otro nombre en España, pero no era ‘Don Pepe y los globos’, sino que se llamaba ‘Eric and the floaters’, que era la versión europea de este videojuego. Es decir, no era única de España, sino que así llegó a todo el continente.

¿De dónde salió ‘Don Pepe y los globos’? Aunque no lo creas, el videojuego si existe, pero no es una versión de Bomberman como muchos piensan, sino es una versión ‘no oficial’ de una entrega llamada ‘Ballon Hopper’, que fue lanzado en 1983.

Es decir, el videojuego ‘Don Pepe y los globos’ existe, solo que no es una versión de ‘Bomberman', sino es una entrega ‘pirata’ de ‘Ballon Hopper’. Echa un vistazo al siguiente video o a nuestra galería de fotos para que veas las imágenes.