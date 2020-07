PES 2021 se queda sin el ‘Derbi de Milán’ y sigue perdiendo licencias

PES 2021 no será lo mismo y el ‘Derbi italiano’ ya no se vivirá como antes. Konami acaba de anunciar oficialmente que las licencias del AC Milan y el Inter de Milan acaban de perderse, pues no se pudieron renovar para el periodo de 2021.

El anuncio se hizo a través de dos comunicados publicados, uno para cada equipo. Ni el Inter de Milan ni el AC Milan aparecerán con sus equipaciones ni nombres verdaderos en PES 2021, según señalan en el portal de Meristation.

“El Inter de Milan y AC Milan han sido importantes representantes para la serie eFootball PES, así que les deseamos lo mejor para el futuro. Vamos a continuar fortaleciendo los acuerdos existentes y seguiremos entablando nuevas relaciones para proporcionar la mejor experiencia eFootball”, señaló Konami.

El hecho todavía abre una incógnita más acerca del estadio Giuseppe Meazza (o San Siro) que sirve de escenario local para ambos equipos y ha estado presente en la saga Pro Evolution Soccer desde hace mucho tiempo.

Esta medida no afecta a PES 2020, pues el contrato con los equipos del norte de Italia está vigente para dicho videojuego así como en sus actualizaciones. No existirá parche que elimine ambos equipos del título en mención.

Por otro lado, otros equipos continuarían siendo partners de PES 2021 y PES 2020, incluidos el Schalke 04, Juventus de Turin y el FC Barcelona. Muchos suponen que Electronic Arts, rival de Konami en los simuladores de fútbol, irá al ataque para ganar las licencias de ambos equipos milaneses.