PS5: versión de ‘God of War’ sorprende en redes sociales y fans piden que se haga realidad

La PS5 demuestra que su diseño está para grandes cosas. Desde su revelación oficial, la PlayStation 5 divide al mundo entre los que creen que se ve increíble y los que critican su apariencia; aun así, las redes sociales demuestran qué tan bien puede llegar a verse la consola con una edición de God of War para enmarcarla.

Esta es una de las ya muchas creaciones hechas por fans que ponen a la PS5 a la par de la Xbox Series X, en materia de versatibilidad de diseño.

Se trata de una PlayStation 5 Edición de God of War que podría superar cualquier cosa antes vista —y que aún podemos llamar consola— al menos del lado de PlayStation.

La imagen, hecha por el artista graphic.faction, muestra un diseño 3D con arte fotográfico de la PS5y exhibe ornamentos del aclamado videojuego exclusivo y unas cuantas navajas de accesorio.

El logo de God of War luce flamante con una iluminación roja justo en la parte superior de la consola, acompañándose de un relieve de hacha en su lateral con acabados celestes y hasta el logo de PlayStation en una esquina.

Se trata de uno de los diseños más elogiados de los muchos que ya se han hecho presentes estos días en redes sociales. Fans imaginaron también la PS5 en color negro con un acabado más vintage y hasta ediciones de The Last of Us y Marvel’s Spiderman Miles Morales.

La respuesta de los fans a este fanmade ha sido abrumadora. “Yo lo quiero, está de lo mejor”, “Se ve de locos, la quiero”, “Lo compraría”, son algunos de los comentarios que se ven en redes sociales.