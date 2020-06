PUBG ya es gratis: cómo descargar el Battle Royale más realista del mercado

Steam acaba de abrir una oferta imperdible para todos los fans del Battle Royale. PUBG, el videojuego que catapultó el género hacia la fama, está disponible para descargar e instalar gratis en la plataforma por todo el fin de semana, y hasta puedes adquirirlo de oferta por un precio increíble.

PUBG es definitivamente el título que popularizó el género del Battle Royale allá a inicios del 2017. Su fama fue mundial y hasta provocó la aparición de serios competidores, entre los cuales, los más conocidos sean probablemente Fortnite, Apex Legends y Call of Duty: Warzone.

Aun así, no esperes una experiencia muy parecida a la de otros juegos. En PUBG no hay manera de construir muros acorralándose para protegernos instantáneamente como en Fortnite, tampoco podrás apuntar automáticamente con la mira como sucede en Warzone. Se trata de una experiencia mucho más realista, más parecida a Counter Strike, en la que hasta bajarnos de un vehículo en marcha puede eliminarnos.

La fama de PUBG ha ido variando con el tiempo y aunque ya no tenga la misma popularidad de aquellos años en los que era el rey absoluto (entre el 2017 y el 2018) sí que ha mantenido una base de fans importante que sigue jugando religiosamente y asegura que siempre haya una partida a la que unirse.

Cómo descargar PUBG gratis a través de Steam

Para descargar PUBG necesitarás una cuenta de Steam, puedes crear una gratuita entrando a este enlace. Si ya cuentas con una, puedes reclamar PUBG ingresando a este otro enlace y dándole al botón ‘Jugar’.

PUBG estará disponible gratuitamente solo hasta el próximo domingo 7 de mayo; sin embargo, si deseas conservarlo para siempre, no hay mejor oportunidad para comprar el juego que ahora, pues tiene un descuento del 50 %, reduciendo su precio a tan solo 26 soles.

¿Vale la pena comprar PUBG hoy en día?

Desde nuestro punto de vista, sí. PUBG sigue siendo preferido por miles de jugadores de PC en el mundo por sus clásicas mecánicas, su fuerte realismo y sus mapas gigantescos. El juego mantiene picos de 500.000 jugadores (según Steamcharts) y es probable que con esta oferta de Steam la base de usuarios vuelva a crecer.

Requisitos mínimos

Para correr PUBG, tu PC debe tener los siguientes requisitos mínimos, según su propia página en Steam:

Sistema operativo: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Procesador: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Versión 11

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible

Steam: 25 juegos de Electronic Arts vuelven y con descuento

La indiscutible fama de Steam, popular tienda de videojuegos de Valve, generó con los años el surgimiento de distintos competidores. Uno de ellos fue Origin, quien acaparó la exclusividad de los juegos de EA por mucho tiempo; sin embargo, muchos de estos acaban de regresar a la plataforma de la válvula.

Sin embargo, parece que el modelo no le ha resultado del todo bien a los dueños de Battlefield, FIFA, Los Sims y otras franquicias, y hoy —tal como se anunció el año pasado— muchos de los títulos de EA regresaron como hijos pródigos a Steam, después de 9 años de competencia.

Por lo pronto, ya hay una serie de videojuegos de EA disponibles en Steam para comprar con descuentos incluidos, entre ellos el nuevo Command and Conquer Remastered Collection, Plants vs. Zombies, Need for Speed Head, Unravel Two, Mirror’s Edge Catalyst y muchos más. Revisa la lista completa en este enlace.