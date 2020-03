Resident Evil 3 Remake: Capcom lanzaría la demo de RE3 esta semana, según filtración [VIDEO]

[Actualización] Capcom acaba de anunciar desde su web oficial que la demo de Resident Evil 3 Remake llegará el jueves 19 de marzo del 2020 para PS4, Xbox One y PC. Durante esta fase de prueba, los usuarios recorrerán parte de Raccon City.

El terror y suspenso llegan a PS4, Xbox One y PC. Resident Evil 3 Remake es de los lanzamientos más importantes del 2020 y una reciente filtración revela que Capcom liberaría la demo de RE3 en menos de una semana.

Hace un mes, Capcom confirmaba que Resident Evil 3 Remake tendría una fase de prueba pre-lanzamiento para que los usuarios regresen a Raccoon City, que ha sido invadida por terribles zombies y mutantes creados por la corporación Umbrella.

Según el usuario de Twitter AestheticGamer1, que es conocido por filtrar información acerca de videojuegos de terror, la demo de Resident Evil 3 remake se lanzará este viernes 20 de marzo en las consolas.

March 20th. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 13, 2020

A los fans de Resident Evil 3 remake les parece muy lógico que Capcom libere la demo de RE3 este viernes, debido a que faltan dos semanas para el lanzamiento oficial del terrorífico videojuego en las consolas PS4, Xbox One y PC.

Además, tal como sucedió con la demo de RE2 el año pasado, es posible que la fase de prueba de Resident Evil 3 Remake también esté disponible por tiempo limitado en las consolas actuales, para experimentar parte del primer capítulo del videojuego.

No obstante, debemos ser escépticos de acuerdo a esta filtración acerca de la demo de Resident Evil 3 remake, ya que Capcom aún no se pronuncia para confirmar la fecha de salida de la fase de prueba ni en qué consolas estará disponible. Lo que sí se sabe es que RE3 se lanzará el 3 de abril en PS4, Xbox One y PC.