Pokémon GO: filtran fecha, criatura y polémico evento de pago para el Community Day de marzo [FOTOS]

Gracias a información filtrada por dataminers, es ya conocido que el próximo Community Day de Pokémon GO se celebrará este 15 de marzo y estará enfocado en Abra.

Abra es uno de los pokémon más difíciles de atrapar en su versión shiny, según reportan muchos fans de Pokémon GO. Su Community Day traerá una gran oportunidad para hacernos con sus ejemplares y variantes.

Community Day de Abra, la mejor chance para atrapar su shiny

Desde hace un mes, Niantic ha sugerido que el siguiente Día de la Comunidad tendría a un pokémon psíquico como protagonista. Esto a través de las redes sociales oficiales de Pokémon GO.

Sin embargo, la filtración de Abra ha generado sorpresa pues se trata del segundo pokémon de la primera generación en estelarizar un Community Day de forma seguida en Pokémon GO.

Un detalle adicional genera intriga entre los fans de Pokémon GO, y es que, al parecer, el Community Day de marzo tendrá una investigación especial que requerirá un boleto pagado.

Debut de Zoroark, pero pagado

Los jugadores de Pokémon GO podrán participar en el evento bonus de ‘Investigando Ilusiones’ si compran uno de estos tickets en medio del Community Day.

Aunque no hay más detalles sobre qué incluya este evento de paga, muchos sospechan que traería a Zoroark, una criatura que hasta ahora no ha debutado en Pokémon GO y que puede crear ilusiones.

Zoroark podría estar disponible de manera anticipada en dicho evento, tal cual ha sucedido con otras criaturas debutantes en Pokémon GO en el pasado, a través de investigaciones especiales.