Súper Campeones: último tráiler del videojuego revela los rivales de Oliver [VIDEO]

El último videojuego de los Súper Campeones, estrenó un nuevo tráiler. ‘Captain Tsubasa: Rise of New Champions’, es el último material que Bandai Namco lanzará al mercado y, desde ya, aguarda novedades que prometen bastante.

Luego de diez años de ausencia en los anaqueles, el clip muestra una opción novedosa en este tipo de entregas: el ‘modo historia’, algo esperado por los usuarios.

Este ‘modo historia’ recibirá el nombre de ‘Episodio Tsubasa’, que hará referencia al protagonista de la saga, Oliver Atom (Tsubasa Ōzora). A diferencia del anime, en todo el juego se utilizará el nombre original de los personajes, en japonés.

El desarrollo del ‘modo historia’ contemplará algunos episodios bastante memorables del colegio Nankatsu (Niupi) la serie, como el torneo nacional de institutos y algunos capítulos especiales. No obstante, depende de cómo juegues y qué resultados consigas, la trama cambiará.

El otro punto más fuerte de este tráiler es la presencia de los personajes. Para alegría de los hinchas de Súper Campeones, los más importantes estarán en esta entrega. Solo por mencionar algunos están: Steve Hyuga (Kojiro Hyuga), los hermanos Corioto (Tachibana Bros.), Armand Callahan (Hikaru Matsuyama), entre otros.

Un detalle especial de 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions’ que se podrán activar cinemáticas especiales, según el marcador del partido. Algunas de estas serán de tipo narrativo y otras traerán consigo nuevas sorpresas.

El juego Captain Tsubasa: Rise of New Champions estará disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de la plataforma Steam. Por el momento no se tiene una fecha oficial y concreta para su lanzamiento, pero se sabe saldrá de todas maneras en 2020.