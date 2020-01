Team Secret a Beastcoast: “Que Alianza Lima esté contigo”

Beastcoast vs Vici Gaming | Tea Secret contra los ex Team Anvorgesa era el enfrentamiento más esperado por los fans locales de Dota 2. Ambas escuadras disputaban el primer lugar de su grupo en la major DreamLeague Season 13. Sin embargo, el equipo europeo hizo una peculiar publicación en redes sociales para saludar al ‘team’ sudamericano, la misma que se hizo viral porque mencionó a Alianza Lima.

Beastcoast y Team Secret se medían para disputar el primer lugar de su grupo en la primera etapa de la major de Dota 2 en una serie bo3. El ganador pasaba automáticamente a la llave superior del evento principal del DreamLeague Season 13, mientras que el perdedor debía esperar a su rival para luchar por otro cupo en la ‘upper bracket’ de los play offs.

Beastcoast, equipo que está conformado por K1, Chris Luck, Lelis (reemplaza a Wisper), Scofield y StingeR iniciaron con pie derecho en la major de Dota 2, y su grupo lo conforman las escuadrad de Team Secret, Vici Gaming y Chaos Esports Club.

El debut de Beastcoast en la DreamLeague Season 13 de Dota 2 fue increíble, pues mostraron su gran nivel ante Chaos Esports Club, quienes fueron derrotados por el equipo peruano-brasilero con un contundente 2-0.

Este resultado lo colocaba en el primer lugar de su grupo y para asegurar su pase a la llave superior del main event del torneo de Dota 2, debían superar a un viejo conocido, Team Secret, quienes son dirigidos por el legendario Puppey.

Para calentar el encuentro entre Beastcoast y Team Seret en la major DreamLeague Season 13 de Dota 2, fans peruanos hicieron viral en redes sociales una fotografía de Puppey, capitán del equipo europeo, con la camiseta de Alianza Lima. Sin embargo, fueron sorprendidos con una inédita respuesta.

Dota 2

Horas antes de que inicie la partida entre ambas escuadras profesionales de Dota 2, el Community Manager de Team Secret colocó el siguiente mensaje: “May the Alianza Lima be with you Beastcoast”. Que Alianza Lima esté contigo, Beastcoast.

Dota 2

La respuesta de Team Secret a los comentarios de fans peruanos en rede sociales se hizo viral rápidamente, pues fue compartida en varios grupos locales de Dota 2, quienes tenían la esperanza que Beastcoast superaría a su par europeo. Sin embargo, al equipo peruano-brasilero no le fue muy bien.

Pues el resultado del encuentro entre Beastcoast y Team Secret terminó a favor de los europeos, quienes ganaron con un contundente 2 – 0 contra los sudamericanos y aseguraron su clasificación en la llave superior de la major DreamLeague Season 13 de Dota 2.

PUEDES VER Xbox One: Conoce los pasos para hacer streaming desde tu Android

En las próximas horas, Beastcoast deberá enfrentar a Vici Gaming, quien derrotó por 2 - 0 a Chaos Esports Club para conocer al siguiente equipo del grupo B que irá a la ‘upper bracket’ del DreamLeague Season 13, la primera major del 2020 de Dota 2.