State of Play: Fecha, horarios y dónde ver EN VIVO los anuncios de videojuegos para PS4

State of Play EN VIVO | Sony confirmó que realizará su último programa del año en redes sociales, en donde presentará una serie de tráilers de los videojuegos que llegarán para PS4 y novedades de Sony Interactive Studios, durante su transmisión online gratis que podrás ver desde YouTube, Twitch, Facebook y Twitter.

El anuncio del nuevo State of Play se realizó desde la web oficial de PlayStation, y aunque solo reveló la fecha y horario en que se llevará a cabo, en redes sociales aparecieron indicios de los videojuegos que presentarán tráilers, de los cuales resaltan Resident Evil 3 Remake y Ghost of Tsushima. Sin embargo, no serían los únicos juegos para PS4.

La transmisión del State of Play podrás verla EN VIVO completamente desde esta nota. El programa está previsto para que dure 20 minuto, tiempo en el que Sony se esforzará por sorprender a los usuarios, ya que los videojuegos mostrados serían los últimos de esta actual generación consolas, que es comandada por PS4.

Fecha del último State of Play de PlayStation

De acuerdo a la web oficial de PlayStation, la fecha prevista para que los ‘gamers’ del mundo puedan ver todas las primicias para PS4 serán mostradas en este último State of Play el día martes 10 de diciembre en horas de la mañana.

Por lo que te recomendamos poner tu alarma, para que no te pierdas todos los tráilers de videojuegos y novedades respecto a Sony Interactive Studios para los últimos meses de la actual PS4 que se mostrarán en el State of Play.

Horarios del State of Play en Latinoamérica y España

Argentina: 10:00 A.M

Bolivia: 10: 00 A.M

Brasil: 11:00 A.M

Canadá: 6:00 A.M

Colombia: 9:00 A.M

Cuba: 9:00 A.M

Ecuador: 9:00 A.M

El Salvador: 8:00 A.M

Estados Unidos: 6:00 A.M

España: 3:00 P.M

Guatemala: 8:00 A.M

Honduras: 8:00 A.M

México: 8:00 A.M

Nicaragua: 8:00 A.M

Panamá: 9:00 A.M

Paraguay: 11:00 A.M

Perú: 9:00 A.M

Rep. Dominicana: 10:00 A.M

Uruguay: 11:00 A.M

Venezuela: 10:00 A.M

Los videojuegos que se presentarán en el State of Play

Ghost of Tsushima

Como lo mencionamos párrafos arriba, en redes sociales ya se han filtrado algunos de los tráilers de videojuegos que serán mostrados durante este último State of Play, y todo indicaría que Sony pondría toda la carne en el azador para sorpender a los fans de PS4.

Esto se debe a que el videojuego a mostrar sería Ghost of Tsushima, el exclusivo de Sony que fue anunciado durante el Paris Games Week del 2017, y cuyo último tráiler fue mostrado en el E3 2018, que coincide con la última participación de PlayStation en este evento.

Las especulaciones de que se presente el nuevo tráiler, y posiblemente fecha de lanzamiento, de Ghost of Tsushima se debe a que PlayStation actualizó el canal de YouTube del videojuego. Además, que en redes sociales está circulando una imagen donde anuncian que revelarán una cinemática del título este martes 10 de diciembre, fecha en la que se realizará el State of Play.

Resident Evil 3 Remake

Durante la última semana, Resident Evil 3 Remake ha puesto de cabeza las redes sociales. A pesar que se viene hablando desde inicios de años sobre este proyecto, el videojuego tomo fuerza hace unos días mediante una filtración.

A través del catálogo de PlayStation Network Japón, se filtró por error los artes conceptuales de Resident Evil 3 Remake y la versión Z de este videojuego, en donde aparecen Nemesis, Jill Valentine y Carlos Oliveira.

En un inicio se creyó que Capcom presentaría el nuevo Resident Evil 3 Remake en la ceremonia del The Game Awards 2019. Sin embargo, el hecho que se haya filtrado la existencia del videojuego, obligó al estudio a mostrarlo antes de tiempo y el State of Play fue el evento elegido, lo que significa que llegaría a PS4.

Crash Bandicoot Worlds

La mascota de PlayStation vuelve. El famoso marsupial Crash volvería en una nueva entrega nunca antes vista llamada Crash Bandicoot Worlds, videojuego que mostraría su tráiler de anuncio durante el State of Play para PS4.

Varios influencers en redes sociales publicaron haber recibido objetos referentes a Crash con motivos navideños, una acción que no pasó desapercibida, debido a que el año pasado Activision hizo lo mismo antes de que anuncie Crash Team Racing Nitro Fueled en The Games Awards 2018.

No obstante, todo apunta a que la existencia del nuevo Crash Bandicoot Worlds se habría revelado durante el tráiler de PlayStation “It’s time to Play”, en donde se aprecia que el marsupial es perseguido por una máscara nunca antes vista.

Hasta el momento, estos son los videojuegos que más suenan para mostrarse durante la transmisión de 20 minutos del State of Play de diciembre. Sin embargo, también podrían revelarse cinemáticas o más detalles de The Last of Us Part II, Dragon Ball Z Kakarot, el nuevo DLC de Kingdom Hearts III y hasta Final Fantasy VIII, todos títulos de PS4.