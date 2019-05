¡The Sims 4 gratis! Regalan el juego de simulación social donde podrás crear a tu 'crush' [VIDEO]

The Sims 4, el último videojuego de la aclamada saga de simulación social está completamente gratuito en Origin, la tienda de juegos para PC de Electronic Arts (quienes desarrollan el juego). El título puede reclamarse hasta el próximo martes, pero una vez que lo añadas a tu biblioteca digital será tuyo para siempre.

Este videojuego basa su éxito en la fórmula que supo aplicar con toda maestría: la de la simulación social. En The Sims 4 podrás crear infinidad de personajes, como a ti mismo y a tu crush, elegirles el vestuario, brindarles una cierta personalidad, construir sus casas, amueblarlas, conseguirles trabajo, hacer que tengan hijos y un largo etcétera.

The Sims es la franquicia de videojuegos para PC más vendida de la historia, con más de 100 millones de videojuegos vendidos en todo el mundo (abril del 2008, antes del lanzamiento de The Sims 3). The Sims 4, por su parte, fue publicado el año 2013 y cuenta actualmente con 6 expansiones, 7 game packs y 14 stuff packs.

Hablando de contenido adicional, es importante señalar que la versión que está regalando Origin corresponde únicamente a la versión base del juego, y la misma que es necesaria para instalar las expansiones (no incluidas). Aun así, este título puede brindarnos horas de diversión y posibilidades.

The Sims es conocido por haber establecido el género de simulación social como nunca antes desde su primera aparición en el año 2000. En este juego podremos crear un personaje o familias enteras, construir casas y edificios públicos, comprar todo tipo de mueblería e implementos y manejar la vida de los llamados Sims como si se trataran de personas reales.

The Sims 4 gratis: Cómo reclamar y descargar en Origin

Para descargar The Sims 4 de manera completamente legal y gratuita tan solo basta crearte una cuenta de Origin, y reclamar el juego a través de su cliente (programa) para añadirlo a tu biblioteca. Este proceso es bastante simple, pero necesitarás hacerlo desde una computadora.

Crear una cuenta de Origin

Origin es una tienda digital y cliente muy parecida a Steam. Pertenece a EA, y es donde suelen publicar los videojuegos que allí desarrollan (FIFA 19, Battlefield, Apex Legends, Star Wars Battlefront, etc). Crearse una cuenta es tan sencillo como abrir un correo electrónico.

Para crear tu cuenta, ingresa a este enlace y ubica el botón ‘Registrarse’. Luego sigue los sencillos pasos y verifica tu nueva cuenta con un correo electrónico.

Descargar Origin

Luego deberás descargar el cliente de Origin, un programa similar al cliente de Steam donde podrás acceder a esta nueva cuenta y descargar/comprar juegos. Para descargarlo, ingresa a este enlace y da click al enlace correspondiente de acuerdo a tu sistema operativo (Windows o Mac). Luego, ejecuta el instalador y abre el programa.

Busca The Sims 4 y agrégalo a tu biblioteca

Cuando tengas el cliente de Origin instalado, inicia el programa e ingresa con tu cuenta. Notarás un buscador al lado izquierdo de la ventana, con un buscador debajo del logo de ‘Origin’. Escribe ahí ‘The Sims 4’ y asegúrate de encontrar la versión básica de The Sims 4 (sin ninguna expansión o palabra adicional). Si tienes problemas, siempre puedes entrar a este enlace.

Luego da click al botón de “Consíguelo gratis” y sigue los pasos. El proceso será muy parecido al de comprar cualquier otro juego, pero no te alarmes. The Sims 4 tiene un precio de 0,00 dólares hasta el 28 de mayo. Es decir, no se te hará cargo alguno. Una vez hecho esto, el juego será tuyo para siempre y podrás jugarlo cuando se te plazca.

The Sims 4 requisitos mínimos

The Sims 4 aparecerá en tu biblioteca una vez “adquirido” y permanecerá ahí para siempre. Puedes descargarlo cuando lo desees. Recuerda que tu computadora necesita cumplir con estos requisitos mínimos:

SO: Windows XP (SP3) o superior.

CPU: Inter Core 2 Duo a 2 GHz o AMD Turion 64 X2 TL-62 a 2 GHz o superiores.

RAM: 2 GB

Almacenamiento: 15 GB de espacio libre

Video: 128 MB de memoria graáfica compatible con Pixel Shader 3.0 (NVIDIA GeForce 6600, ATI Radeon x1300, Intel GMA X4500 o superiores)

DIRECTX: DirectX 9.0c