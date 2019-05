Los videojuegos exclusivos de PS4 serán adaptados en series y películas

El éxito que ha significado el estreno de Pokémon Detective Pikachu, película basada en el videojuego del mismo nombre, incentivó a otras empresas a que incursionen en este mundo, como es el caso de PlayStation que ha decidido adaptar los exclusivos de PS4 en series y filmes.

De acuerdo a la información compartida por The Hollywood Reporter, Sony habría creado la división PlayStation Productions, que se encargará de adaptar juegos como God of War, The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Yakuza 4, entre otros títulos que han sido estrenados en los 25 años de PlayStation.

El estudio PlayStation Productions estará bajo el mando de Asad Qizilbash, vicepresidente de marketing y videojuegos esclusivos de PlayStation, y será supervisado porShawn Layden, jefe de Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment.

Según Asad Qizilbash, se decidió que PlayStation debía estar encargada de estas adaptaciones y no dar licencias a otras empresas, ya que ellos conocen muy bien sus franquicias y saben muy bien lo que quiere su público.

Tráiler de The Last of Us Part II

Por otro lado, Shawn Layden afirmó que el estudio PlayStation Productions se está inspirando en lo que ha logrado Marvel Studios en todos estos años, al llevar los cómics al cine y convertirlo en lo más grande del cine.

Cinemáticas de God of War

Por el momento no se han revelado los videojuegos que serán adaptados por PlayStation Productions. Sin embargo, Shawn afirmó que su equipo ya se encuentra trabajando en los primeros proyectos en la sede de Sony ubicada en Los Ángeles.