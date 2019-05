Epic Games Store: Suben los precios de los juegos durante rebajas y enfurecen a los usuarios

Mientras se desarrolla el tercer día de la “Mega Sale”, la primera temporada de descuentos y ofertas en la Epic Games Store; ya podemos hacer recuento de unas cuantas situaciones extrañas, que involucran más a los desarrolladores (cuyos precios han visto afectados) que a la tienda. Al momento de la redacción de esta nota, ya son cuatro los casos de videojuegos que bien, o desaparecieron, o hicieron dudosas alzas en su precio base.

El primer incidente ocurrió con Paradox Interactive, la compañía sueca que vende lujos en forma de videojuegos de grand-strategy (Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV, etc). Pues bien, parece que la rebaja de 10 dólares que Epic Games está ofreciendo para los juegos que superen los 14,95 dólares no ha caído bien para ellos y decidieron sacar su próximo título, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 de la lista de ofertas.

Una decisión algo confusa, puesto que la rebaja adicional no sale del bolsillo de Paradox ni de ningún desarrollador, sino de la propia Epic Games. Pero que, al parecer, está asustando a más de uno. El hecho concreto es que se tratan de videojuegos en preventa o acceso anticipado.

Una de las posibilidades que se van recogiendo en la industria es que se trate de un tema de imagen, y de “no devaluar el videojuego justo antes de su lanzamiento”. Sea como sea, Paradox ha confirmado que respetará el precio para quienes hayan llegado a reservar Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Pero este ya no puede encontrarse en la tienda.

Algo similar ocurrió con Oxygen Not Included, un título que está en acceso anticipado en Steam desde inicios del 2017, pero cuya versión final llegará a fines de mayo y también a EGS. El mismo también ha sido retirado del catálogo de ofertas sin mayor explicación.

Pero quizá el caso más sonado hasta el momento sea el de Hades, sobre todo por la confusión ocasionada. El nuevo proyecto de Supergiant Games (los creadores de las joyas indie Bastion y Transistor) ha sufrido ya dos cambios de precio repentinos en estos primeros tres días de ofertas.

A pocas horas de iniciar el Mega Sale, el mismo 16 de mayo, Hades pasó de su precio original de 19,99 dólares a 24,99 dólares, lo que hacía que (con la rebaja) el juego esté disponible a 14,99 dólares. El desarrollador del juego, Greg Kasavin aclaró el hecho en Reddit, afirmando que ese era el precio que “creían reflejaba el valor actual del juego”.

Sin embargo, la decisión daría marcha atrás poco tiempo después. Ante las sospechas y la presión de la comunidad, el mismo Kasavin señaló que se “comunicaron pobremente” y que querían “aclarar las cosas”. Todo para cambiar el precio de Hades, de 24,99 dólares a 19,99 dólares otra vez, lo que hace que esté disponible a 11,99 dólares gracias a la rebaja de Epic Games (al menos en esta región).

That's a possibility but we have to see how the rest of Early Access pans out before we decide for sure. We would announce something like that well in advance if it happened.