Discord cumple cuatro años con 250 millones de usuarios registrados ¿Llegará a Nintendo Switch?

El 13 de mayo del 2015 llegó Discord para irrumpir fuertemente en la industria y principalmente en la comunidad de videojugadores dispuesta a establecerse como la solución definitiva para la comunicación en el gaming. Hoy, cuatro años después, se puede decir que han cumplido su objetivo, con 250 millones de cuentas registradas y un crecimiento que no ha dejado de elevarse.

Anteriormente, una de las aplicaciones más utilizadas para que los usuarios de videojuegos se comuniquen era TeamSpeak, y mucho más antes los canales de IRC. Sin embargo, cuando Discord apareció, dejó muy en claro el mercado al que estaba apuntando: el del gaming.

TeamSpeak y otras soluciones del momento no estaban enfocadas a videojuegos, si no a conferencias y usos no tan de nicho, seguramente fue ese uno de los factores de la rápida adopción de Discord por el público.

La plataforma ha crecido sin parar en los últimos años, pasando de 45 millones de usuarios en su segundo año (2017), a 130 millones en 2018 y ahora, en su cuarto año, ha superado todas las expectativas al llegar a 250 millones de usuarios (y descargas).

Seguramente fruto de sus esfuerzos por convertirse en una de las plataformas y herramientas más amistosas y versátiles de todo rig y jugador. Discord ha sabido adecuarse a las demandas y ha incursionado hasta en el sector de ventas digitales, además de innovadores ofertas para los desarrolladores.

Parte de su estrategia fue justamente aliarse con los desarrolladores para brindar soluciones que también satisfagan a la comunidad, como con el anuncio de que brindaría el 90% de las ganancias a los estudios para que puedan tener servidores verificados. Estos servidores, son uno de los grandes aciertos de Discord, ya que se han confirmado como una de las mejores formas de juntar a una comunidad. Los desarrolladores pueden organizar en ellos concursos, vender sus videjouegos y ofrecer betas y otras promociones.

Discord cuenta con 165 empleados y está valorizado en más de 2,000 millones de dólares. Actualmente, cuenta con 56 millones de usuarios activos mensuales. Es claro su objetivo en seguir expandiéndose a otras plataformas como Nintendo Switch, para lo que comentaron estarían “encantados” de realizar si es que Nintendo les brinda su permiso.