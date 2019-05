La ronda más intensa de la historia de Counter Strike Global Offensive en 'Dust_2' [VIDEO]

El Intel Extreme Masters Seasons 2019, también conocido como IEM, fue celebrado en Sidney y finalizó este 5 de mayo. Pero entre lo que pasará a la historia probablemente esté esta singular ronda de Counter Strike Global Offensive en el mítico mapa de Dust_2, que ya ha sido catalogada como la más intensa en la historia del juego en los esports.

Se jugaban los cuartos de final, en la última y decisiva etapa de la competencia de CSGO. Ninjas in Pyjamas, experimentado equipo sueco se enfrentaba a la potencia británica de los esports Fnatic. La clasificación era para el que lograda 2 victorias de 3 rondas.

Ya en la última ronda, el escenario fue el siempre legendario Dust_2, donde se vivió una última ronda de infarto. El equipo de Fnatic había alcanzado un marcador de 15, mientras que Ninjas in Pyjamas contaban con 14 victorias.

Los 10 jugadores (5 de cada equipo) que conformaban ambos bandos eran de nacionalidad sueca. Pero la sorpresa de la noche se evidenció principalmente por el júbilo de la gente, quienes expresaron su emoción por cada diminuto encuentro y eliminación de los dos equipos.

En YouTube, la singular ronda (que no dura más de 2 minutos) ya ha sido catalogada como la ronda más intensa de la historia de Counter Strike Global Offensive. Para no restar la carga dramática, no te contaremos qué equipo termino pasando de ronda, pero creemos que deberías ver esta singular partida de CSGO que seguramente te traerá ganas de volver a abrir el juego.