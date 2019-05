Days Gone: No esperaba mucho, pero aún así... [REVIEW]

PlayStation vuelve a recurrir a la misma fórmula de años atrás, pues el nuevo exclusivo de PS4, Days Gone, ya se encuentra disponible de manera digital y física en las distintas tiendas y ahora te cuento mi experiencia dentro de este videojuego de mundo abierto basado en zombis.

Days Gone era otro de los videojuegos exclusivos de PS4 que los usuarios de la consola estaban esperando, pues fue anunciado por Bend Studio durante su presentación en el E3 del 2016 y generó mucho hype entre los asistentes del evento.

El proceso para hacer Days Gone fue complicado, ya que Bend Studios retrasó el desarrollo del videojuego en dos ocasiones, ya que su lanzamiento estuvo previsto para el 2018, pero fue postergado hasta el 22 de febrero del 2019, fecha que también se cambió y fue estrenado en PS4 el 26 de abril.

La expectativa por Days Gone no solo iba por el tiempo en que tardó su desarrollo, sino que Bend Studios prometía que, con este título, los usuarios experimentarían cosas nuevas dentro de una fórmula que se ha ido repitiendo en juegos de PC, y en la misma PlayStation desde hace varios años.

Days Gone nos cuenta la historia de Deacon St. John, quien pertenece a una pandilla de moteros e intenta sobrevivir dentro de la ciudad de Oregon junto a su esposa Sarah y su inseparable compañero Boozer. Sin embargo, esto da un giro inesperado cuando su esposa queda gravemente herida y el protagonista pide que el último helicóptero de rescate de la organización NERO se la lleve.

Aquí la historia es muy obvia, pues Deacon decide quedarse en Oregon para buscar venganza por lo que le hicieron a su esposa y descubrir el origen de los zombis que ahora habitan a lo largo y ancho de toda la ciudad de Oregon.

Gameplay

Cada tráiler que vi de Days Gone, donde Deacon era perseguido por una gran cantidad de zombis me hacía recordar que la creación de Bend Studios podría convertirse en un sucesor espiritual del legendario Left 4 Death de Valve.

Sin embargo, esta percepción de Days Gone cambió rápidamente mientras pasaba las primeras horas controlando a Deacon por las pistas de Oregon. Si bien hay zombis por todo el camino, las hordas de estas criaturas aparecen muy rara vez e incluso podemos verlas antes de que empiece la persecución. Le falta sorpresa en este aspecto.

Además, esto me hace pensar que Bend Studios eligió un mal momento para lanzar el exclusivo de PS4, ya que hace unas semanas se estrenó World War Z, videojuego que está basado en la película dirigida por Brad Pitt, donde se vuelve a repetir la fórmula de una gran cantidad de zombis persiguiendo a los protagonistas.

Por otro lado, entender la jugabilidad de Days Gone no es nada complicado, pues toma muchos elementos que ya hemos visto en The Last of Us, como la modificación y creación de de armas, durabilidad de las mismas, el loot y movimientos del personaje.

Si en The Last of Us buscábamos herramientas para mejorar el performance de nuestras armas y crearlas. Bend Studios agrega una nueva función a estos objetos, pues mientras abrimos los capotes de autos abandonados conseguiremos material que nos servirá para reparar nuestra moto en caso esté dañada.

Esto se debe a que Days Gone le da mucho protagonismo a la moto de Deacon, ya que no solo nos permite trasladarnos, sino que también podremos disparar mientras la manejamos e incluso atropellar a los zombis que se pongan en frente.

Sin embargo, no hay una buena sensibilidad para poder manejar la moto, lo cual se evidencia cada vez que nos internamos en los amplios bosques de Oregon cuando perseguimos a algún Ripper o huimos de una horda de zombis.

Days Gone, al ser un videojuego de mundo abierto nos obliga a viajar largas distancias para visitar campamentos o alguna base para rearmarnos, y mientras hacemos ello debemos mirar la cantidad de gasolina que tenemos en la moto, ya que podemos quedarnos botados en medio de la nada. Ante esto, el usuario tendrá dos opciones, correr o empujar la moto y tener la suerte de que alguna estación de gasolina esté cerca para poder llenar el tanque.

Otra de las cosas que me incomodó en Days Gone, y creo que está demás, es el tiempo de carga que tenemos para subir a la moto, pues tenemos que apretar por 1 segundo para poder montarnos en el vehículo, tiempo suficiente para que cualquier zombi nos alcance y pueda atacarnos e incluso matarnos.

Además, cada vez que descubrimos algo nuevo en Days Gone, se detiene el juego y aparece un mensaje en medio de la pantalla, lo cual interrumpe la experiencia por un corto periodo de tiempo, algo que también pudo manejar Bend Studios para hacer el videojuego un poco más fluido.

En lo que corresponde al combate contra zombis o los Rippers, no hay una buena sensibilidad, pues hay veces que se dificulta apuntar a nuestro enemigo y cuando peleamos cuerpo a cuerpo, los ataques con el objeto que tenemos en mano no es seguido, pues da la sensación de que Deacon se cansa una vez que acierta el primer golpe, lo cual resulta molesto.

Bend Studios también quiso aprovechar que Days Gone es de mundo abierto para agregar más contenido al videojuego, pues el título cuenta con un sistema de reputación, el cual se obtiene cada vez que Deacon cumple las misiones que se consiguen en los campamentos de Oregon.

Por otro lado, Deacon cuenta con un árbol de talentos para mejorar las habilidades de ataque y supervivencia del personaje. Estos puntos se obtienen cada vez que derrotamos a zombies, rippers o completamos las misiones que se nos encomiendan.

Gráficos

Los gráficos de Days Gone es una de las cosas más llamativas del videojuego, especialmente el escenario donde se desarrolla el título, pues Bend Studio eligió el noroeste de Estados Unidos, que se caracteriza por presentar mucha vegetación con grandes árboles y gigantescos nevados.

Conclusión

Bends Studios no había desarrollado un videojuego desde Uncharted: Lucha por el tesoro (2012) y esto se hizo notar con Days Gone, pues, además, de repetir la misma fórmula de un mundo postapocalíptico infestado por zombis el videojuego no brinda una nueva experiencia dentro de este género.

La historia de Days Gone se torna muy repetitiva conforme avanzamos en el videojuego. Además, el hecho de que haya hordas de zombis, estos no son aprovechados por la casa desarrolladora, ya que se pueden evitar debido a que siempre están escondidos en cuevas o trenes abandonados. No hay un factor sorpresa.

Estas deficiencias se pudieron pasar desapercibidos si Bends Studios hubiese colocado la opción de dos jugadores o al menos permitir jugar en el rol del compañero de Deacon para tener otra perspectiva sobre la historia de Days Gone.

Todo ello dejando de lado los constantes bugs que tenía Days Gone, lo cual obligó a la casa desarrolladora lanzar varias actualizaciones desde el estreno de su videojuego. La puntuación que le doy al nuevo exclusivo de PS4 es de 4 de 10.