Los mejores memes por la caída de los servidores de Apex Legends y EA [FOTOS]

Un hecho y casi sin precedentes ha generado la molestia y risas del público adepto a Apex Legends y otros juegos de EA en las últimas horas. Los servidores tanto de Electronic Arts y Origin se encuentran caídos desde hace ya varias horas y los usuarios han expresado su sentir con divertidos memes en redes sociales.

Una auténtica crisis. La caída de los servidores de Apex Legends, representados también con el infame 'code 103' y de EA en general, ha hecho que millones de usuarios en todo el mundo no puedan conectarse para disfrutar de juegos como el conocido Battle Royale, Anthem y otros, en cualquiera de las plataformas (PC, PS4, Xbox One).

Los primeros reportes datan del día de ayer, 4 de mayo. Un primer mensaje apareció en la cuenta oficial de Twitter de Electronic Arts para soporte técnico a los usuarios (@EAHelp) a las 4 de la madrugada del sábado.

Sin embargo, ya casi por cerrar la jornada del domingo 5 de mayo, ya suman 4 los mensajes oficiales de EA en su Twitter sobre el problema, todos afirmando que aún no se ha dado con el origen del problema y que por lo tanto todavía no hay solución.

La situación, evidentemente, no es muy usual. Ya son casi 40 horas las que han tenido en suspenso a los usuarios, sobre todo los millones que siguen jugando Apex Legends. Tal suspenso se ha traducido también en ironía, burlas y muchos memes generados debido a la situación. Aquí hemos reunido algunos de los mejores. Disfruta gifs en la nota y más memes en la galería.

LIVE LOOK: EA Server power supply. EA running through “restarting some systems”. pic.twitter.com/b3h1RNGIWh — Mike (@DontPlayParlays) 5 de mayo de 2019

EA network team trying to problem solve the issue pic.twitter.com/Iq79qeIgYG — Chad Smith (@chadsmith71) 6 de mayo de 2019

EA fixing the servers 🤕 pic.twitter.com/N3aYHRqU8L — David Jacobs (@DavJacobs) 6 de mayo de 2019