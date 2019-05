Servidores de Apex Legends caen y usuarios muestran su furia en redes [FOTOS]

Apex Legends se perfilaba como el nuevo battle royale más importante de la actualidad; sin embargo, todo esto ha cambiado en menos de dos meses. Esto se debe a que sus servidores se han caído y usuarios muestran su furia en redes sociales.

Esta nueva caída de Apex Legends fue reportada por los usuarios en Twitter, quienes afirman que no pueden conectarse, ni mucho menos ingresar al lobby del videojuego, lo cual ha generado todo tipo de comentarios mostrando su enojo hacia EA y Respawn.

Según los usuarios, EA los ha baneado por hacer trampa dentro de Apex Legends; sin embargo, la cuenta de servicio técnico de la casa desarrolladora, @EAHelp, se pronunció para desmentir estas versiones y dio algunos detalles del problema.

De acuerdo a la información que compartió EAHelps, este problema de conexión no solo sucede con Apex Legends, pues todo indica que los servidores de los demás videojuegos de la casa desarrolladora siguen experimentando este mismo problema desde el 4 de mayo.

We're currently having connectivity problems with our games and https://t.co/FsLr81tLiC . We will post updates here as we receive more info.

Hasta el momento, no hay noticias de que hayan vuelto los servidores de los títulos de EA. No obstante, la casa desarrolladora confirmó que su equipo está trabajando en solucionar este tremendo problema, para que los usuarios vuelvan a Apex Legends, Battlefield V, FIFA 19, entre otros juegos.

Update: Our network teams are working on getting everything restored and are having to run through restarting some systems. We will post more updates on progress as soon as we have them. https://t.co/oYAaBUlzit