Fortnite: skin de Star Lord llega al battle royale y aquí te contamos cómo conseguirlo [VIDEO]

El estreno de Avengers Endgame ha sido todo un éxito en el mundo, al igual que el nuevo modo de juego que trae a los Vengadores en una intensa pelea contra Thanos dentro de la Isla; sin embargo, un avenger más se unió a Fortnite ya que se liberó la skin de Star Lord.

La skin de Star Lord, capitán de los Guardianes de la Galaxia, estará disponible por tiempo limitado en Fortnite, por lo que te contaremos cómo conseguir este pack donde vendrá con un ala delta, pico, una mochila y un exclusivo baile

El arribo de esta nueva skin de Fortnite, que está inspirada en Avengers Endgame, fue anunciado a través de las cuentas oficiales del battle royale en Twitter, donde Star Lord hace alarde de su habilidad al momento de bailar.

Esto se debe a que los fanáticos que adquieran el aspecto de Star Lord en el battle royale recibirán automáticamente un baile exclusivo, que hará referencia a los pasos mostrados durante las películas de Guardianes de la Galaxia y Avengers.

Time for a dance off, bro.



Get the new Dance Off emote along with Marvel's Star-Lord Outfit. The Guardians of the Galaxy Set is available in the Item Shop now! #FortniteXAvengers pic.twitter.com/veEPdRjnOO