Resident Evil 3 Remake estaría en desarrollo, según estos indicios de Capcom [FOTOS]

El estreno de RE2 Remake en las consolas actuales y PC no solo fue un golpe de nostalgia para los fanáticos de la franquicia, pues también provocó que los jugadores se unan para solicitarle a Capcom que desarrolle una nueva versión de Resident Evil 3, lo cual sería una realidad según las fotografías compartidas por la propia casa creadora de videojuegos.

Todo esto inició cuando el director de Capcom, Yoshiaki Hirabayashi, ofreció una entrevista al medio GameWatch, donde reveló que la casa desarrolladora está en disposición de hacer Resident Evil 3 Remake; sin embargo, todo dependía de lo que quieran los fanáticos de la franquicia.

Meses después, Capcom vuelve a poner el tema de un remake para Resident Evil 3 sobre la mesa, luego de que la casa desarrolladora comparta imágenes protagonizadas por Jill Valentine, protagonista de la tercera entrega de la franquicia, con estas palabras: “¿Alguna vez sentiste que alguien te vigila?”

La imagen no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes iniciaron un hilo de conversación solicitando en lanzamiento de Resident Evil 3 Remake para las consolas actuales, a lo que Capcom respondió con una nueva imagen hace unas horas.

Esta última imagen está protagonizada por Claire, personaje de RE2 Remake; sin embargo, lo que llamó la atención fue la leyenda que colocó Capcom, pues en ella se puede leer lo siguiente: “Claramente alguien o algo no entiende el concepto de la puerta, ¿Qué crees que sucedió aquí?”.

