Fortnite sigue pasándola mal: hackean su cuenta oficial de Twitter y dejan incómodos mensajes

Los problemas de Fortnite para con su comunidad son de no acabar, y es que parece que a Epic Games el tema se le está escapando de las manos. Inmerso en toda la ola de rechazo que ha generado las recientes decisiones de la compañía con respecto a la modalidad competitiva, se ha presentado el infortunio del hackeo de la cuenta de Twitter oficial del juego.

Evidentemente, la acción llegó junto con la avalancha de rechazo que Epic Games ha generado para contra Fortnite por las últimas decisiones en cuanto a la resolución del juego en partidas competitivas. Acción que ha hecho a una gran parte de la comunidad de pros a manifestarse en contra a una sola voz diciendo “Revert!” (reviertan).

Sin embargo, según lo que dice FortniteIntel, el causante y mente maestra de este hackeo ha sido un solo individuo, que decidió dejar algunos mensajes particularmente inoportunos para hacer sentir su molestia.

Los tuits que publicó el hacker tienen un idioma muy marcado por la jerga americana. El primero de ellos “4PF S*** GANG BIZ” parece señalar que Fortnite está dirigido por gente con mucho dinero.

Otros de los tuits son: “Stuffs get a haircut” y “follow @cal086 ya Heard he’s the biggest boss” que invita a seguir a dicha cuenta de Twitter porque es el “jefe más grande”.

