Minecraft: usuarios rinden tributo a creador de un server que falleció de cáncer [FOTOS]

Las personas que conoces a través de los videojuegos también son tus amigos. Usuarios de Minecraft se unen para rendir tributo al creador de uno de los servers más importantes del juego, quien falleció de cáncer hace unos días.

Bryan era conocido en Minecraft como Pendar2 y su fama se debe a que creó el server Emenbee en el 2011, donde más de 1500 jugadores se reunían para disfrutar del título, pero conforme pasaron los años este logró tener un millón de usuarios.

Sin embargo, en el 2018, Pendar2 decide cerrar su popular servidor debido a que ya no podía mantenerlo. Esto se debe a que fue diagnosticado con cáncer, lo cual obligó al usuarios a abandonar Minecraft debido a sus contantes terapias de quimioterapia y cirugías.

Luego de muchos meses en terapia, todo apuntaba a que Bryan lograría vencer el cáncer, pero a finales del 2018 volvió a recaer producto de esta terrible enfermedad y no fue hasta el pasado 15 de marzo que su familia se pronunció para confirmar la muerte de Pendar2.

La noticia generó mucha tristeza entre sus familiares, amigos y personas que conoció durante sus años en Minecraft. A través de Twitter y el propio foro de Emenbee, el administrador Mod_masta dedicó unas palabras hacia Pendar2. Por otro lado, los fanáticos que jugaron dentro del servidor también hicieron lo propio y crearon un mausoleo y colocaron mensajes alrededor de él.

Bryan (Pendar2) was a true friend and an absolute gift to this world. He was an unbeatable server owner that I shared so many happy moments with. He will forever live in my memories. Rest in Peace. pic.twitter.com/qgcUUqu1vC