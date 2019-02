PS4: Horizon Zero Dawn presenta contenido para PUBG por su segundo aniversario [FOTOS Y VIDEO]

Parece que para la versión de PS4 del popular PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) se le está haciendo bastante común incluir atractivas sorpresas para sus usuarios. Y es que recientemente anunciaron nuevo contenido de Horizon Zero Dawn para el juego.

No sería la primera vez, ya que fue para el mismo lanzamiento de esta versión que hubo contenido adicional referente a otros exclusivos de PlayStation 4. En diciembre del 2018 PUBG debutó en la plataforma de Sony con contenido de Uncharted y The Last of Us.

Por su parte, la gran aventura de Aloy debutó ya hace casi dos años, el 28 de febrero del 2017. El aclamado título de mundo abierto recibió la aclamación general por entonces.

Aun así, no será el propio 28 de febrero (mañana) la fecha cuando llegue todo este nuevo contenido a PUBG, sino el 5 de marzo. Se trata precisamente de skins temáticas muy atractivas que serán completamente gratuitas, aunque también habrán objetos desbloqueables.

Para recibir este contenido adicional solo bastará con iniciar sesión dentro del juego y el mismo se añadirá automáticamente. Todo dentro del marco del evento que durará hasta el 5 de abril (un mes).

También habrá más objetos de colección que podrán ser desbloqueados disfrutando del juego a manera de misiones. Estos son:

Eclipse Mask de Horizon Zero Dawn: jugar 10 partidas durante el evento (5 de marzo – 5 de abril)

Eclipse Top de Horizon Zero Dawn: iniciar sesión durante el evento (5 de marzo – 5 de abril)

Eclipse Kar98k de Horizon Zero Dawn: 8000 BP

Sartén de Horizon Zero Dawn: Eliminar a 10 jugadores con la ballesta durante el evento (5 de marzo – 5 de abril)