Devil May Cry 5 no contará con DLC pagado después de su lanzamiento

Una de las preguntas más constantes por parte de los usuarios cuando se lanzará un título está referida a los DLC para continuar la historia del título que, en la mayoría de casos, se debe comprar. Sin embargo, Devil May Cry 5 será una excepción, ya que se confirmó la ausencia de material descargable de paga.

Esto fue confirmado por Matt Walker, productor de Capcom, luego de que un usuario le pregunte acerca del contenido extra que podría recibir DMC 5 después de su lanzamiento, como objetos cosméticos para los personajes.

Matt respondió que no tienen planeado agregar ese tipo de contenido a Devil May Cry 5, pero afirmó que en los planes de la casa desarrolladora se encuentra la famosa campaña Bloody Palace (Palacio Sangriento).

Nope! Only plans currently are for BP. ^^ — Matt Walker (@gypsyOtoko) 19 de febrero de 2019

Este modo aparece por primera vez en la segunda entrega de la saga Devil May Cry. Aquí el usuario deberá avanzar por las plantas de este escenario superando peligrosas oleadas de demonios que son cada vez más poderosos.

Devil May Cry 5 se estrenará el próximo 8 de marzo, en donde el usuario podrá jugar con Nero, Dante y V, el nuevo personaje de la historia. El título estará disponible en PS4, Xbox One y PC (Steam). Además, la demo del título aún sigue disponible en PS Store y lo puedes encontrar como “Demo Devil May Cry 5”.