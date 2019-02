Apex Legends y por cuánto está superando el crecimiento de Fortnite

Tras casi dos semanas de absoluta explosión mediática, Apex Legends ya ha superado el umbral de 'boost de lanzamiento' y ya podemos hablar de un auténtico fenómeno de masas. Las comparaciones con Fortnite no hacen más que confirmar tal hecho, por lo que es conveniente revisar, con números, de cuánta es la diferencia entre el éxito de ambos títulos seguidos por millones.

Sin embargo, las cifras que demuestran la ya confirmada superioridad de Apex Legends en cuanto a metas de lanzamiento no son del todo abundantes. Aunque con el paso de los días, más y más se suman, dando pie a una más cercana proyección de cuánto más rápido está creciendo el Battle Royale de EA y Respawn comparado a Fortnite.

Thomas Rice, uno de los dueños de la organización australiana de esports Dark Sided, publicó una comparación en Twitter, con gráfica incluida, la cual puede considerarse, hasta el momento, la más completa visualmente.

This is why people are getting positive on $EA -- #ApexLegends is not just having a strong launch, it's having a significantly better launch than the most successful game in recent history. pic.twitter.com/4vANqkHJ5k