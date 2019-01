The Last of Us Part II: Gustavo Santaolalla estará a cargo del soundtrack del juego

Una nueva noticia sobre The Last of Us Part II ha llenado de mucha emoción y sentimentalismo a todos los fanáticos del esperado videojuego, pues se confirmó la participación de Gustavo Santaolalla para la realización del soundtrack del título.

Gustavo Santaolalla es un reconocido compositor, músico, productor musical argentino y ganador de dos premios Oscar, a sido el responsable de la musicalización de distintas películas y series, pues su última participación fue en la producción de Netflix: Narcos: México.

Por otro lado, Gustavo también es muy aclamado por todos los gamers, fanáticos del survival horror de Naughty Dog, ya que fue el responsable de crear el épico soundtrack de The Last of Us. Esta participación marcó el debut del compositor en la industria de los videojuegos.

Hace instantes, el compositor argentino acaba de confirmar su participación en el desarrollo de la banda sonora de The Last of Us Part II con esta fotografía que colgó en su cuenta Twitter, lo cual ha generado mucha emoción y expectativa en todos los fanáticos de TLOU2.

Recordemos que en el pasado E3, Sony no tuvo mejor idea para iniciar su conferencia que llevar a Gustavo Santaolalla para deleitar a todos los asistentes y espectadores con el tema principal de The Last of Us Part II. A continuación, te dejamos su presentación.