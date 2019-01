Machinima, el legendario canal de gaming en YouTube, borra todos sus videos

Machinima es seguramente una de las joyas que hasta ahora se habían mantenido de la llamada ‘epoca dorada del gaming’ en YouTube. Pero a día de hoy, 19 de enero, casi todos los videos de su antiguo y legendario canal han sido eliminados.

Similar a lo ocurrido con el popular canal de comedia “Smosh”, parece que el contenido de Machinima, que por años recolectó algunas de las joyas más preciadas del entretenimiento gaming, ha sido también víctima de las consecuencias por la adquisición de otra network.

Y es que para comprender esto, hay que mencionar que Machinima era precisamente una network, y que muchos creadores de contenido se desempeñaban como partners de la misma, subiendo contenido propio pero difundido a través de dicho canal. Aunque su origen tiene mucho más de legendario.

Para resumir, Machinima fue adquirido por Otter Media, y según un reporte de TubeFilter, este hecho implicó el “cese de actividades de todos los empleados de Machinima” de los cuales algunos se unirán a WarnerMedia, y otros a FullScreen, otra network del grupo de Otter Media.

Sin embargo, todavía no está claro el número de empleados que tendrán que ser recortados, es decir, despedidos, debido a que no todos podrán ser trasladados de acuerdo a la naturaleza de la adquisición.

Otter Media really just went and deleted Machinima, Happy Hour, Respawn, Realm, Prime, Inside Gaming, ETC, everything. Jesus H, what a massive kick in the dick to everyone that ever contributed to those brands. pic.twitter.com/btem0WhAys — Jeremy Azevedo (@Dangersharkz) 19 de enero de 2019

Por lo pronto, otro de los efectos de la compra de Otter Media, ha sido, evidentemente, la eliminación de casi todos sus videos. Tan solo 18, los cuales son producciones originales de Machinima y no de partners, han sido mantenidos en su canal de YouTube.

Machinima empezó en la ya mencionada época dorada del gaming en YouTube donde juegos como Call of Duty empezaban a experimentar una popularidad sin precedentes en cuánto a contenido audiovisual se refiere.

Fue esta la época donde empezó a cuajarse la idea de los famosos youtubers de videojuegos, y fueron muchos de los que ahora son conocidos, quienes iniciarían su carrera siendo partners de Machinima.

Aun así, el origen principal de este legendario canal fue la creación de videos de tipo ‘machinima’ del cual sacaron el propio nombre. Para los que no recuerden, machinima es el término con el que se bautizó a los cortos hechos desde un motor de un videojuego, y cuyo primer espécimen fue realizado con Quake de 1996. Aquí, el primer machinima de la historia titulado "el diario de un camper":

Por otro lado, un representativo de Otter Media declaró ante el medio The Verge, afirmando que están “enfocados en crear nuevo contenido con el equipo de Machinima, quienes serán distribuidos en otros canales a ser anunciados en los próximos meses”.

Las reacciones de la comunidad no se hicieron esperar, y ya hay contados videos de YouTube que están expresando sus penas y opinando sobre el tema, así como contando experiencias.

Wow... they finally went ahead and deleted everything we'd ever done.

7+ Years of work... lost to the sands of time. #RIPMachinima



Make sure you're subbed to our new channel that we started after leaving Machinima last june - https://t.co/CdswejOfLJ - thanks pic.twitter.com/H8MEVGHaCq — RickyFTW (@rickyftw) 19 de enero de 2019