Mad Box: revelan primeras imágenes del hardware de la consola más potente jamás creada [FOTOS]

Slighty Mad Studios es el estudio de desarrollo detrás de juegos con elevado realismo como Project Cars, y en la última semana remecieron al mundo al anunciar que lanzarían su propia consola de videojuegos al mercado para competir con PlayStation y Xbox: Mad Box, de la cual ya han revelado sus primeras imágenes.

Mad Box será, en palabras de sus creadores, la consola más potente jamás creada, y desde su anuncio han generado todo tipo de comentarios, una gran parte escépticos. El director ejecutivo de Slighty Mad Studios, Ian Bell, ha participado activamente en Twitter para despejar las dudas de la gente.

Al parecer, Ian Bell es muy asiduo a dicha plataforma, ya que fue ahí mismo donde hoy mismo publicó las primeras imágenes oficiales, pues son de primera mano, de Mad Box. Aunque se traten de imágenes generadas por computadora, Ian Bell afirma se trata de modelos “aún en discusión”.

En un primer aspecto, y si sigue con este modelo, se puede apreciar que Mad Box tendrá que mantener una posición vertical o ‘parada’. Cuenta con una base más amplia que el resto de su estructura, así como un sistema de luces que aparentemente pueden mostrar todo tipo de tonos, similares a los periféricos RGB.

El diseño también muestra a la mascota de la compañía, en forma de relieve y formado por luces. Probablemente los componentes internos, así como los puertos que incluya esta nueva consola estén al descubierto, ya que el mismo Ian Bell comenta en su tuit que los ha difuminado.

Entre otros aspectos, Ian Bell afirma que Slighty Mad Studios mantendrá una posición clara con los desarrolladores, brindándoles las herramientas para crear juegos en su plataforma de manera gratuita. También afirmó que soportará VR a 4k y a 90 cuadros por segundo (FPS) por cada lente (dos) según su director de tecnología. Revisa la galería de esta nota para ver más imágenes de Mad Box.

We're going 90 per eye, 180 FPS internally. My CTO has just called me and confirmed that's what we'll deliver.