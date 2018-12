Microsoft estaría tras estos nuevos estudios de reconocidos directores y franquicias [RUMOR]

Glen Schofield es el director de un nuevo estudio llamado Art by Schofield, cuyo vínculo con otras marcas AAA o independencia no está del todo claro. Por otro lado, Jade Raymond encabeza también un nuevo estudio. Ambos podrían encajar con los talentos que está buscando Microsoft para ampliar su número de estudios desarrolladores.

Los pasos del nuevo estudio de Glen Schofield, director de juegos como Call of Duty Black Ops y Call of Duty WWII, no estarían del todo claros y algunos hechos puntuales lo vincularían con Microsoft Studios.

Glen Schofield fue el director tras la segunda iteración de la saga Black Ops dentro de la franquicia Call of Duty, así como de otros juegos como Dead Space. Años después se desenvuelve aún como CEO de Sledgehammer.

En Sledgehammer también ha sido director tras el último Call of Duty WWII de 2017. Sin embargo, y paralelamente, Schofield tendría vínculos lógicos con la creación del nuevo estudio Art by Schofield, donde también se desarrolla como director.

Este nuevo estudio tiene a Schofield en ese puesto desde noviembre. Y así no haya más en la superficie, ninguna empresa AAA como Ubisoft o EA han anunciado su vínculo, ni ellos mismos han confirmado que son un estudio independiente.

Con la reciente cruzada de Microsoft por adquirir un gran número de estudios y talentos, es probable que Art by Schofield pueda encajar con el perfil que ellos están buscando, como fue con el responsable del renacer de Tomb Raider: Darrel Gallagher.

Otra vieja conocida de la industria que también forma parte de un nuevo estudio es Jade Raymond, la famosa productora original de la serie Assassin’s Creed. Algunos de estos nuevos estudios no han especificado con claridad su estado independiente o relación con alguna marca mayor. Por lo que por ahora tendremos que esperar confirmaciones.