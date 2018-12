Sword Art Online: Fatal Bullet y Sword Art Online: Hollow Realization llegarán a Nintendo Switch

Bandai Namco anunció con un tráiler compartido en YouTube, que Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition y Sword Art Online: Hollow Realization Complete Edition tendrán una versión para Nintendo Switch y llegarán a la consola durante el 2019.

Con este anuncio, la franquicia creada por Reki Kawahara ya estará disponible en todas las consolas actuales, pues Bandai confirmó las fechas en las que SAOFB y SAOHR llegarían también a PS4, Xbox One y PC a través de Steam.

Como se puede leer en los subtítulos de cada videojuego, ambas versiones de Sword Art Online llegarán de manera completa a las consolas ya mencionadas; por otro lado, Bandai Namco dijo que Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition incluirá una nueva expansión llamada Dissonance of the Nexus donde los usuarios podrán jugar con Sachi, Eji, Yuna y Seven.

Sin embargo, Bandai no ha dado una fecha exacta para el arribo de los títulos en mención a Nintendo Switch, ya que Sword Art Online: Hollow Realization llegará durante la primavera del 2019, mientras que Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition estará disponible en la consola híbrida en verano del mismo año.

Es importante recordar que ambas fechas de lanzamiento son para Japón, lo cual hace que su aterrizaje en las consolas de occidente se tarde un poco. No obstante, hace unos días, Bandai Namco mencionó que Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition estará disponible en PS4, Xbox One y PC, vía Steam, desde el 18 de enero del 22019. Aquí también estará incluida la expansión mencionada líneas arriba.