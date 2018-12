Call of Duty Black Ops 4 se une a la moda de los escenarios de nieve [VIDEO]

Parece que un gran número de desarrolladores recién descubrieron la nieve, o al menos que apenas dieron con la idea de implementarla en las actualizaciones para épocas navideñas. Lo cierto es que los mapas de nieve, y especialmente en el Battle Royale, están de moda. Tanto Fortnite como PUBG ya presentaron sus mapas de invierno, y esto sin contar a otros títulos que ya presentaban esta temática como Ring of Elysium. Como seguro ya adivinaste, Call of Duty Black Ops 4 no podía ser la excepción.

Como era de esperarse, es Blackout, el modo Battle Royale incluido en Call of Duty Black Ops 4 el que recibirá la llegada de este fenómeno metereológico en su escenario.

Operation Absolute Zero

La actualización de Black Ops 4 no implica un simple cambio climático. Un nuevo enfoque en la historia nos permitirá encarnar a Zero, una agente tecnológica que permitirá al juego cubrir la cuota de inteligencia en la escena bélica que intenta plasmar. Zero podrá desactivar sofisticados dispositivos, algo que quizá nos recuerde al aclamado Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Si quieres conocer más de Operation Absolute Zero no puedes dejar de ver el tráiler.

Hijacked regresa

Treyarch sabe desde hace años, que lo clásico siempre suma. Por lo que ha traído este legendario y frenético mapa de la franquicia primero presente en el algo lejano Black Ops 2 (2012), famoso además por haber sido incluido junto con Nuketown en el singular modo “Nukejacked”. Una de las mejores ideas de la serie.

Vale recordar que Activision Blizzard ha puesto en venta una nueva edición de Call of Duty Black Ops 4, esta vez sin el modo zombie y con un atrayente recorte de precio. Esta nueva versión puede adquirirse en Battle.net por 29,99 dólares.

Operation Absolute Zero llegó primero a PS4 el día de hoy 11 de diciembre. La actualización llegará a Xbox One y PC dentro de una semana.